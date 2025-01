Novak Đoković iskreno govorio o svom odnosu sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, teniserima koji su se uvijek trudili da "ne bude dio njihovog društva".

Novak Đoković je najveći teniser svih vremena, a nikada nije krio da je rivalstvo sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom značajno uticalo da podigne i nivo svoje igre, da ide "preko granice moguće", da obori sve rekorde koji su bili stavljeni pred njega. A malo ko je vjerovao da je to moguće...

Posebno nisu vjerovali mediji, ali ni Nadal i Federer - koji su se pojavili prije Đokovića - i otpočetka su ga smatrali "suvišnim" u ovom rivalstvu. Toga je svjestan i Novak Đoković koji je u intervjuu za "Dži-Kju" (GQ) ispričao kako je uopšte izgledalo njihovo rivalstvo na samom početku, kao i kako se menjalo prethodnih godina kada su sve ređe igrali - i samim tim prestali i da se viđaju na velikim događajima.

"Što se tiče privatnog dijela, bilo je uspona i padova. Uvijek sam pokušavao da ja budem prijateljski nastrojen prema njima i pun poštovanja van terena. Ali, nisu me prihvatili na početku, zato što sam na teren dolazio pun samopouzdanja govoreći da želim da ih pobijedim. I mislim da se obojici to nije sviđalo u početku. Većina igrača je dolazila da igra sa njima, ne i da ih pobijedi. I zbog tog samopouzdanja, vjerovatno su se odaljili od mene. I to je u redu. Ja sam to prihvatio".

Dobro zna Novak Đoković kako je Federer na startu njegove karijere pokušavao da ga "ugasi", dok dobro znamo da ni Nadal nije bio cvećka, posebno u samim počecima njihovog rivalstva.

"Razumio sam poruku, shvatio sam da smo rivali i ništa više. I da budem iskren, teško je i biti prijatelj sa rivalima. Ako ste najveći rivali, ako ste stalno takmičite i recimo ste prvi, drugi i treći na svijetu, teško je da budete bliski i da idete na večere, porodična putovanja. Teško je to zaista očekivati, da budem iskren", poručio je Nole i osvrnuo se i na "profesionalni dio" tog ogromnog rivalstva.

"Pa, više ih ne viđam...Ne viđamo se tako često. Ali, rivalstvo je vječno. To je nešto što ostavlja trag i to je naše nasleđe sportu. Zauvijek će to trajati. Na to sam veoma ponosan i srećan sam što sam dio te grupe. Oni su bili integralni dio mog uspjeha i istorije koju sam ispisao u sportu. Rivalstvo sa njima me je ojačalo kao ništa u karijeri. Mislim igrački...".

Kako kaže Đoković, poslednjih par puta kada je sreo Federera, svaki put bi pričali o porodici i putovanjima, tako da sada želi i da se sa svojim rivalima - kada više ne biju ljute bitke na terenu - želi da se poveže mnogo više.

"Volio bih da nas trojica popijemo piće ili dva, samo da se otvorimo o stvarima koje su nas nervirale... Baš da čujem šta ih je nerviralo kod mene! I obrnuto, šta god da je. Samo da pričamo o tome. Volio bih da vidim šta su oni mislili o meni i kako su određene situacije razumjeli na terenu, kako je kada ti je pritisak čitavog svijeta na plećima. Imam i ja svoje mišljenje na tu temu, pošto sam i ja njih posmatrao kao što su i oni mene. Ali, drugačije je kada vam to lično kažu", dodaje Nole.

Dodaje da bi volio da se njih trojica druže i da porazgovaraju na tu temu, a nema sumnje da ko prvi od velikih produkcijskih kuća uspije da ih okupi - dobiće materijal vrijedan milione.