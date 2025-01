Novak Đoković centralna tema rasprave koju su vodili Almagro i Koreča.

Izvor: Twitter/Eurosport_ES/printscreen

Novak Đoković je predao polufinalni meč Australijan open Zverevu, jer nije mogao da se oporavi nakon povrede koju je zaradio tokom četvrtfinala protiv alkaraza. dok je izlazio sa terena na kojem dominira gotovo dve decenije publika u Melburnu pratila ga je zvižducima, što je jedna od najvećih sramota u istoriji ovog grend slema.

Mišljenja da su se navijači ogrešili o Novaka Đokovića je i nekadašnji španski teniser Nikolas Almagro. On je u razgovoru sa zemljakom Aleksom Korečom branio srpskog asa, ističući da je povreda bila očigledna, dok je sa druge strane bilo veoma kontroverzno mišljenje. Koreča smatra da su zvižduci opravdani jer Novak publici nije objasnio svoju povredu - iako dva dana nije trenirao, a na prethodnom meču je tražio pomoć ljekara?!

“Da, ali za većinu ljudi koji su tamo to nije očigledno. Oni ne razumiju šta se desilo, ne radi se o kompenzaciji za karte koje su platili. Ako si na koncertu i osoba koja nastupa ostane bez glasa. Onda ta osoba uzme mikrofon i kaže ‘Ljudi, žao mi je, nisam u stanju da pjevam’. Ljudi će imati reakciju, ali će da razimeju šta se desilo i dobićeš aplauz. Ako si teniser i povrijediš se, onda im to kažeš i neće ti zviždati", rekao je Aleks Koreča i tako iskritikovao Novaka Đokovića.

Nije tu bio kraj, Nikolas Almagro je branio svog nekadašnjeg rivala. "Zašto ga ne razumiješ? Vidiš da je povrijeđen, grend slem je, doživio je to što je ranije doživio u Australiji. Glava mu je ‘vruća’ u tom momentu. Onda da uzme mikrofon i da kaže samo jednu riječ koja može pogrešno da se interpretira", istakao je Španac i dobio odgovor Koreče: “Na stranu to, ono što ja pričam, ne kažem da je lako to uraditi. Govorim ti da bi to bilo bolje da bi izbjegao cijelu tu situaciju”.

El CARA A CARA fuera de cámaras que no esperabas ver



El acalorado DEBATE entre@alexcorretja74y@NicoAlmagropor Djokovic.#AusOpen#AO2025pic.twitter.com/4leXwSlazF — Eurosport.es (@Eurosport_ES)January 24, 2025

Pokušavao je Almagro da odbrani Novaka Đokovića, istakao da on ne bi imao snage da govori pred cijelim stadionom nakon što je zbog povrede predao polufinalni meč, ali... Koreča je istakao da mu je jasno da on ne bi mogao, ali da Novak Đoković ima kapacitet i za to i za mnogo više od toga.

"Zamisli ovo, moj meč protiv Del Potra na Rolan Garosu (2017. godine) kada sam mu predao meč. Nisam znao šta se dešava, povrijedio sam koleno. Da li stvarno misliš da sam mogao da uzmem mikrofon i da nešto kažem? U tom momentu ne znam šta mi se dešava", rekao je Almagro, dok je Koreča dodao: "Niko, to nije isto. Vidio si Zverev kad se povredio na Rolan Garosu, ne treba da uzme mikrofon, svi su vidjeli da se povredio. Govorim ti da u ovom slučaju oni to ne vide i ne znaju. Ne mogu da primjete da te boli mišić”.

Almagro je nakon ovog samo gledao svog sagovornika, pa je Koreča pomislio da je pobijedio u raspravi. "Ostavio sam ga bez teksta", rekao je Aleks, ali se Nikolas nije dao. "Taj čovjek ima 38 godina, 24 grend slem titule, svi vide da je povrijeđen, a ti to pravdaš", poručio je Španac, koji očigledno ima izuzetno mišljenje o Đokoviću.

Rasprava dvojice tenisera potrajala je još malo. Koreča je insistirao i nije želio da odustane... "Ne, ne, ne shvataš me. Ne pravdam to uopšte, samo pokušavam da kažem da je sve to moglo da se izbjegne ako objasniš šta se dešava”, rekao je Aleks, dok je Nikolas davao svoju verziju: "Ja ne bih znao da objasnim”. Poslednju riječ imao je Aleks Koreča: "Naravno da ti ne bi čovječe, ali ti nisi Novak Ðoković, ti si Niko Almagro, ja sam Aleks Koreča...”

Na kraju, dvojica bivših tenisera okrenuli su temu i razmijenili po jednu rečenicu o predstojećem finalu koje će igrati Janik Siner i Aleksander Zverev. "Znaš šta, reci mi, ko osvaja turnir?", pitao je Almagro, a Koreča nije dao dobar odgovor: "Saznaćemo u nedelju".