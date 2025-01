Aleksander Zverev održao je lekciju publici u Australiji...

Izvor: Eurosport TV

Novak Đoković nije mogao, povreda je bila jača, morao je da preda meč polufinala Australijan opena! Posle izgubljenog prvog seta koji je trajao 80 minuta i koji je Saša Zverev uzeo posle drame u taj-brejku - 7:6 (7:5) je Srbin prišao mreži, čestitao mu na pobjedi i otišao sa terena.

Nije se Njemac radovao previše što je prošao u finale prvog grend slema sezone. Samo je sjeo na klupu, a onda je dao prvu izjavu Džimu Kurijeru i to tako što je očitao bukvicu sramotnoj publici koja je zviždala Novaku kada je on predao meč. "Prva stvar koju želim da kežem je 'ljudi nemojte da zviždite igraču koji ode sa terena povrijeđen'", počeo je Zverev.

Nastavio je u istom dahu. "Znam da ste svi platili karte i da ste željeli da gledati bitku u pet setova, ali morate da shvatite da je Novak neko ko je ovom sportu u poslednjih 20 godina dao sve, da je cio život u tenisu. Osvojio je ovaj turnir sa pocijepanim trbušnim mišićem, sa raznim povredama. Ako on mora da preda meč, onda znate da je ozbiljno. Morate da pokažete ljubav prema njemu."

Upitan je zatim i da li je primijetio da Novak ima probleme tokom seta. "Vidjeli ste da je visok nivo bio u prvom setu. Imao je neke probleme, što duže igrate, onda se to vidi. U taj-brejku se nije kretao dobro kao u prvom setu, bilo je dugih poena, fizički zahtjevnih. Vidio sam u taj-brejku da se muči i da ima više problema. Srećan sam naravno što sam u finalu."

"Novak mi je uvijek pomagao"

Novak Đoković predao meč na Australijan openu

Bez postavljanja narednog pitanja Zverev je objasnio koliko cijeni Novaka. "Da budem 100 odsto iskren, ne postoji čovjek na turu koga poštujem više od Novaka. Mogu da ga pozovem kada god imam problem . Kada god sam se mučio tu je da mi pomogne. Htio sam ja da ovo bude dug meč, da se borimo, da bude uzbudljivo..."

Zatim se i našalio. "Igrali smo 2021. godine kada me je dobio sa pocijepanim trbušnim mišićem. Morate protiv njega da igrate na 100 odsto. Igrao sam jedan od najboljih setova na turniru i to što je on igrao ovako dobro povrijeđen... Možda ja nisam toliko dobar ili je Novak toliko dobar da sam ga i povrijeđenog jedva dobio u setu", nasmijao se Zverev i dodao da očekuje veliku borbu u drugom polufinalu između Janika Sinera i Bena Šeltona.