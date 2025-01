Novak Đoković imao je emotivno izlaganje na konferenciji za medije...

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Novak Đoković nije imao snage, povreda je bila jača. Predao je meč Saši Zverevu u polufinalu Australijan opena. Posle izgubljenog prvog seta u taj-brejku (7:5) je ekspresno došao na konferenciju za medije.

Čim je sjeo na stolicu, logično, odmah je pričao o momentu kada je predao meč. "Nisam udario lopticu još od duela sa Alkarazom, sve do pred polufinalni meč. Uradio sam sve da bih regulisao problem sa pocijepanim mišićem. Pomogao mi je rad fizioterapeutra, ali kako smo se kretali ka kraju seta, osjećao sam sve veći bol. Nisam mogao da izdržim, pokušao sam", počeo je Novak.

Da je ishod prvog seta bio drugačiji... "Da sam osvojio prvi set, možda bih pokušao da igram još nekoliko gemova, ali je bilo sve gore i gore. I da sam uzeo set, znam da bi bila velika borba da ostanem sa njim u razmjenama. Nisam bio spreman da istrpim još nekoliko sati borbe sa njim."

Posle meča sa Alkarazom nije htio da otkriva o kakvoj povredi se radi, sada je progovorio. "U pitanju je cijepanje mišića. Prije dvije godine sam bolje to uradio, nisam se mučio, sada to nije bio slučaj. Imao sam dva slobodna dana, mislio sam da će da bude dovoljno dobro, ali nažalost nije bilo."

Potvrdio je i da će da navija za Sašu u finalu. "Ocjena turnira? Rekao bih da sam igrao dobro, dopadale su mi se moje šanse. Ne bi bio lak meč i da nije bilo povrede. Polufinale je dobar rezultat u odnosu na okolnosti, ali ja uvijek želim da idem na trofej. Saši želim sve najbolje, navijaću za njega u finalu."

"Da li je ovo poslednji Australijan open?"

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Upitan je i da li je ovo za njega bio poslednji Australijan open? "Postoji šansa za to, ko zna. Vidjećemo kako bude tekla sezona, želim da nastavim. Moram da napravim raspored, volio bih da dođem ponovo, imam ovdje dosta uspjeha, ako budem jako motivisan ne znam zašto ne bih došao, ali postoji šansa i da neću naravno. Ne znam šta će biti dalje, vratiću se kući, da vidim kako najbrže da se oporavim, imam turnir u Dohi za nekoliko nedelja, zavisiće od oporavka. Imao sam neke brze oporavke, sve zavisi od mišića i reakcije na lečenje."

Upitan je i da li ga brinu povrede. "Koliko brinem? Nije da brinem sada svaki put da li ću se povrijediti pred grend slem, češće se povrijeđujem poslednjih nekoliko godina. Ne znam razloge toga, možda ih ima više, nastaviću da napadam slemove, želim da se uzdignem iz svega."

Pitali su ga i za situaciju sa zvižducima kada je predao meč. "Nisam vidio komentare Bekera i Mekinroa, mogu da kažem samo da je uvijek lakše suditi i kritikovati nego razumjeti, to je moja životna lekcija. Što se tiče tih zvižduka, ne znam šta bih vam rekao. Ljudi koji su platili karte očekivali su borbu i trudim se da ih razumijem sa te strane. Ja znam šta je mom tijelu i šta osjećam. Znam koliko sam dao ovom turniru za 20 i više godina."

Neće igrati za Srbiju protiv Danske. "Dejvis kup je sigurno van opticaja, za Dohu ne znam da li ću se oporaviti. Pocijepao sam mišić i to može brzo da se zaliječi, a i ne mora. Vidjećemo."

Vjeruje Novak da može da dođe do 25. grend slem titule. "Ne znam šta da kažem na to pitanje. Samo da me služi tijelo, zadovoljan sam igrom kako je turnir odmicao, to je sport. Moram da prihvatim da mi tijelo otakzuje više nego u nekim ranijim godinama. Vidjeću šta će biti i koliko ću da trpim, moglo je bolje i gore. Naravno da sam razočaran, ali ima i dosta dobrih stvari."