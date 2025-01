Posmatrače Novakovih mečeva – a naročito onih koje odlično odigra kao što je bio slučaj protiv Mahača – umije da iznenade njegovi komentari i gestikulacije na terenu kada protivnik pogodi liniju, kada mu se potkrade neka prolazna greška.

Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Alamy / Profimedia

Komunicira se sa svojim boksom, skoro uvijek na srpskom (radi diskrecije), a uz nova pravila na slemovima – u neposrednom razgovoru. Interesovalo nas je da nam Novak objasni – da li je uzrok tome njegov često spominjani perfekcionizam, želja da se i na ovaj način jača timski duh…?

"Nije u pitanju perfekcionizam. Znam da u nekim situacijama to nije konstruktivno. Ja sam toga svjestan, ali sa tvojim timom pričam konstantno o tome”, kaže Đoković, i nastavlja:

“Kada se nagomila pritisak, tenzija koja se osjeti, ja sam takav da želim da izbacim na neki način to iz sebe ili transformišem takvo osjećanje u neku energiju koja će mi pomoći da nastavim dalje i da se razbudim. To uglavnom dolazi iz tog izvora. Uopšte nije to da se ja kao sada žalim na to da protivnika pogađa linije, iako je činjenica da su stvarno pogađali linije u važnim trenucima. Al nije to sad, e vidi ga kako ovaj pogađa linije, nije to način kako ću da se spojim sa timom. Nije to baš tako i ne djeluje da je to konstruktivno. Ali za mene je to način da iskoristim taj kanal, filter, da to izbacim iz sebe”.

Izvor: LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

“Ponekad pretjeram u tome i idem protiv sebe i mojih interesa, ali to me čini kao osobu. To je dio mog karaktera, živčan sam, znam da sam takav. Sa druge strane, to mi je vjerovatno pomoglo i da ostvarim sve ovo, jer mi je takva pokretačka, “ludačka” energija i snaga potrebna da se ponekad razbudim, da izbacim iz sebe tenziju. To je način da kanališem sve to”, objašnjava nam osvajač 24 grend slem titula.