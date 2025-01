Janik Siner navodi da ne zna mnogo o slučaju Nikolasa Žarija.

Janik Siner je u prvom kolu Australijan opena započeo odbranu titule osvojene prošle godine pobjedom nad Čileancem Nikolasom Žarijem. Iako su se organizatori trudili da ignorišu optužbe za doping trenutno prvog tenisera svijeta, novinari i njegov rival to nisu htjeli da urade. Čak je i Nik Kirjos kritikovao Sinera pred početak turnira.

Na konferenciji za medije nakon pobjede nad Žarijem pitali su novinari Italijana da li se plašio reakcije publike s obzirom na to da u februaru tek mora da se završi njegov slučaj pred Sudom za sportsku arbitražu.

"Hm... Da, bio sam znatiželjan da vidim šta će se desiti. Nikada ne znate šta će se desiti, ali ja sam bio srećan zbog dočeka publike. Bila je dobra publika, lepa atmosfera, neki su navijali za mene, a neki za mog rivala. Samo sam se radovao što ću ponovo izaći na teren. Zato treniram i pokušavam da budem što bolji", rekao je Siner.

Žari javno rekao da mu smeta!

Sam Nikolas Žari je javno rekao da mu smeta razlika u tome kako je on tretiran kada je dobio kaznu za doping i kako se sada tretira Janik Siner. Čileanac je istakao da mu neće biti lako da igra protiv Sinera zbog cijele situacije, a novinari su pitali Italijana kako se on osjeća povodom toga.

"Da... Biću jako iskren sa vama, ja ne znam pojedinosti njegovog slučaja, tako da mi je teško da kažem šta se desilo. Ono što mogu da kažem je da treba proći kroz to. Postoji protokol i ako je protokol loš onda nisam ja kriv za to. Naravno da mi je jako žao zbog tenisera koji prolaze kroz takve stvari, ali ne znam tačno detalje šta se desilo sa njegovim slučajem u odnosu na moj slučaj. Znam samo za mene i ono šta sam ja morao da prođem i kroz šta i dalje prolazim. Uvijek me osuđuju, a nevin sam. To je bila jako mala količina, kontaminiran sam njom, a detalje njegovog slučaja ne znam", završio je Siner.

Šta se desilo sa Žarijem?

Iskusni Čileanac koji je sada već ispao sa Australijan opena suspendovan je u decembru 2019. godine zbog nalaza pzitivnog na anaboličke steroide ligandrol i stanozol. Vratio se na teren tek u novembru 2020. dok je Siner i dalje na slobodi iako je čak dva puta bio poztiivan na klostebol.

"Volio bih da sam dobio istu podršku kada se to isto dogodilo meni. To je nešto što je na mene lično mnogo uticalo. Pokušavam da radim na tome, razgovaram sa ljudima, trudim se da ne utiče na mene, ali i dalje ne mogu da nastavim tek tako i da zaboravim. Mislim da nikada neću biti isti kao što sam bio prije svega toga. I kada je tenis u pitanju i moje emocije. Naučio sam toliko toga i ne želim da se vraćam na to ko sam bio. Nažalost, nije sve potpuno nestalo, ali na terenu nema toliki uticaj više. Igram dobro i zahvalan sam na tome. Nadam se da će jednog dana nestati i da ću biti 100 odsto zdrav. Postoji šansa da se to neće dogoditi, ali se nadam da ću imati isti osjećaj kao pre te povrede", zaključio je Žari.

