Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, uživa u braku u skladnom braku sa suprugom Jelenom sa kojom je dobio dvoje djece, sina Stefana i ćerku Taru. Oni su u više navrata otvoreno govorili o načinima na koje vaspitavaju nasljednike, a nedavno su otkrili i da, kao i većina parova, imaju momente kada se posvađaju i slično.

"Mi vidimo greške, ima ih stvarno puno. Greška nije razmaziti dijete. Dosta stvari je vrlo subjektivno", rekao nam je tada Novak, a Jelena je progovorila o njihovim nesuglasicama i istakla pozitivnu stranu istih.

"Naravno da Novak i ja imamo i slaganja i neslaganja, to je prirodno u zdravom odnosu. Mi volimo kada naša djeca vide da se mi ne slažemo da nauče kako na zdrav način konflikt može da se razriješi. Konflikta će uvek biti", rekla je Jelena.

Novak se nadovezao na svoju suprugu podijelivši mišljenje o roditeljstvu, i rekavši da se s partnerkom Jelenom ne slaže u svemu, ali da je to normalno u svakoj porodici. On je dodao da postajanje roditeljima dovodi do toga da nesvjesno oživimo način na koji su se naši roditelji ponašali prema nama.

"Kako smo mi proveli djetinjstvo, kako smo mi vaspitavani i prosto to je nekako ukorijenjeno u naš genetski kod i onda se to odražava na naš način roditeljstva. Naravno da je bitno imati svijest o tome da budemo još bolji nego što su to bili naši roditelji prema nama. Naravno, svi mi volimo naše roditelje i oni u datom trenutku rade najbolje što mogu", poručio je tada čuveni teniser.

"Razgovor na ovu temu ima za svrhu da se prodube razgovori na temu roditeljstva i naravno traume. Svaki roditelj zna najbolje za svoje dijete, ali je potrebno biti otvorenog srca i uma i poslušati ljude koji su stručni iz te oblasti sa željom da se nešto novo nauči i primijeni. Greške svi pravimo, na njima se uči. Bitna je posvećenost i pažnja koja se na kraju pridaje djeci", zaključio je najbolji teniser.

