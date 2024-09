Novak Đoković ćerki htio da zabrani samo jedno: Zbog toga kritikovao i Jelenu, smatra da je uče pogrešnim stvarima

Proslavljenom teniseru se ovaj "hobi" ćerkice nije dopao.

Tara, ćerka Novaka i Jelene Đoković, krenula je u prvi razred, a slavni roditelji nisu skrivali ponos zbog njihove mezimice.

Interesantno je da je ona već zna da čita i piše na srpskom i engleskom jeziku, a svira i violinu, zbog čega njen otac često proslavlja osvojene mečeve tako što "svira" u vazduhu.

Inače, upravo je Jelena ta koja je njihovoj djeci ugradila ljubav prema knjigama.

"Imam stvarno vrlo lijepih trenutaka s decom i najviše volim kada zajedno čitamo priče. Moj sin najviše voli da slaže "lego-kockice" i da sluša muziku, dok s ocem voli da igra tenis ili da zajedno gledaju meč, što mami možda nije najomiljenije" pričala je Jelena svojevremeno za Story.hr.

Novak htio ćerki da zabrani jednu stvar

Ipak, Novaku Đokoviću se ne dopada jedan ćerkin "hobi", te je čak pokušao da natjera i suprugu da to Tari zabrani. Riječ je o šminkanju, a Jelena je jednom prilikom otkrila i da ju je Novak zbog toga kritikovao.

"Sa Tarom volim da plešem, ona voli da se šminka, a ja ne. Ali, moram da poštujem njenu slobodu izražavanja kroz takvu vrstu umjetnosti. Imala sam baš situaciju sa suprugom gdje je on kritikovao zašto joj ne zabranim šminkanje pod argumentom da je još mala, te da je učimo pogrešnim stvarima. Na to sam mu rekla da ona to želi i da ništa ne mogu da joj zabranim, već samo da joj pomognem da to radi bolje" ispričala je Jelena za pomenuti medij.