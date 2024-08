Zbog doping skandala Janika Sinera brojne njegove kolege reagovale na društvenim mrežama i traže objašnjenje.

Italijanski teniser Janik Siner bio je dvaput pozitivan na nedozvoljenu supstancu klostebol, međutim to se čuvalo u tajnosti sve od marta, da bi pravo niotkuda poslije pet mjeseci stiglo saopštenje u kome se ističe da "nije kriv". Siner može neometano da nastavi da se takmiči, kao što je to bio slučaj i do sada, pošto je nedozvoljenu supstancu unio "slučajno", a način na koji je sve bilo zataškano iznervirao je brojne njegove kolege koje su javno istupile.