Bez Jelene Radivojević na EP

Izvor: RSCG

Najbolje rukometašice Crne Gore krenule su u završnu fazu priprema za nastupajuće Evropsko prvenstvo. Na kontinentalni šampionat iz privatnih razloga neće putovati Jelena Radivojević, a selektorka Suzana Lazović odlučila je da njeno mjesto popuni Nikolina Vukčević.

„Najnovija vijest je da Jelena zbog porodičnih problema ne može da pomogne. Ne bih ulazila u detalje, ozbiljne su stvari u pitanju. Računala sam na nju, ali šta je tu je. Već sam pozvala Nikolinu kao njenu zamjenu, vjerujem da će uspjeti da je zamijeni i u odbrani i u napdadu, jer mislim da pivotkinje mogu da preuzmu veliku ulogu u ovom timu”, rekla je Suzana Lazović na večerašnjem brifingu.

Iza “lavica” su dva kratka okupljanja tokom EHF sedmica, a odigran je i jedan kontrolni meč protiv Hrvatske…

„Ovo nam je treće okupljanje i mislim da možemo da vidimo sve što treba. Ispratili smo i šta su igračice radile u klubovima, vjerujem da ćemo kroz treninge i pripremne utakmice dovesti to do onoga što želimo i da ćemo biti spremne za početak Evropskog prvenstva”.

Prvenstvo Starog kontinenta počinje za tačno deset dana. Prvi rival je Srbija, a u grupi su još Rumunija i Češka.

„Za utakmicu sa Srbijom ćemo da se spremamo, kasnije da se okrenemo Rumuniji. Znamo šta nas očekuje u grupi, Crna Gora ima iskustvo igranja sa sva tri tima i sigurno nas ne čeka nimalo lak zadatak. Ali, vjerujem u ove djevojke – u njihovu hrabrost, koheziju, zajedništvo – to je ono što nas je uvijek dovodilo i što će nas dovesti do većih rezultata. Ići ćemo od meča do meča – ne želimo ništa da obećavamo, samo želimo da djevojke daju sve, da pokažu da su „zlatne lavice” i ako bude tako sigurna sam da rezultat neće izostati”, poručila je Suzana.

Odbrana bi trebalo da kao nekad bude zaštitni znak ove selekcije.

„Odlaskom Dragana Adžića se promijenilo dosta u odbrambenom sistemu ekipe. Djevojke igraju u različitim klubovima i ligama, sa različitim trenerskim filozofijama, ali sam sigurna da im je sve to od ranije ostalo u sjećanju. Mi ćemo uraditi sve da im to vratimo i da ih podsjetimo, da stimulišemo ono što je bilo dobro i što je Crnoj Gori donosilo rezultate. To je i moja trenerska filozofija – na odbrani će biti fokus”.