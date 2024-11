ŽRK Budućnost igraće danas u Podgorici od 18 časova protiv danskog Esbjerga utakmicu sedmog kola Lige šampiona.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Podgoričanke će u subotu i naredne nedjelje odigrati dvomeč protiv danskog rivala, što će biti i posljednji mečevi u 2024. godini.

Pred meč protiv Esbjerga, "plave" su imale odmor od dva vikenda, dok je Esbjerg odigrao čak 7 utakmica za to vrijeme.

"Najveći problem koji može da nam se desi je problem neigranja već tri sedmice. Za to vrijeme je ekipa Esbjerga imala sedam utakmica. Koliko god mi pokušavali da kroz treninge približimo to utakmici, to nije to, jer mi na treningu nemamo 14 vrhunskih igračica koje će jedne drugima da pruže otpor. Makar da igramo utakmice regionalne lige mnogo bi nam značilo, prosto ih nemamo, ne znamo kako stojimo, bila je duga pauza. Pojedine igračice koje nastupaju za reprezentaciju su se i tu malo potrošile. Probaćemo, kao i protiv ostalih ekipa da damo što veći otpor", rekla je Bojana Popović.

Rukometašice Budućnosti igraju bez Andrijane Popović, a pod znakom pitanja je i Sakura Hauge.

Budućnost je u dosadašnjem dijelu osvojila bod protiv šampiona Evrope, ekipe Đera i upisala pet poraza, dok Esbjerg ima skor 4-2.