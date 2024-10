Trener Bojana Popović je kazala da su njene izabranice pokazale kako se igra protiv najboljeg tima u Evropi i da je remi timski rezultat do koga su došle zahvaljujući jakoj igri u odbrani i strpljivosti u napadu.

“Jedino ovako može da se igra protiv Đera, jako u odbrani i strpljivo do šanse u napadu. Nemamo veliku rotaciju i teško je igrati svih 60 minuta u ovom ritmu. Hauge je odradila sjajan posao na golu, sve djevojke su se borile i ovo je timski rezultat. Pokazale smo da možemo da napredujemo i gradimo nešto u što vrjeujemo. Ako smo mogle da odigramo ovako protiv Đera, onda definitivno možemo protiv svakog tima u Ligi šampiona. U nekim utakmicama to uspijete da pokažete, u nekima ne, ali definitivno je da napredujemo kako sezona odmiče. Važno je da igračice podržavaju jedna drugu, tako se gradi samopouzdanje i podižu se individualno, a sve to donosi i rezultat čitavog tima” kazala je Popović.