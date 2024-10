Budućnost je sezonu počela sa tri poraza, od Bukurešta, Bresta i Odenzea, a u prošlom kolu igrala je neriješeno sa Đerom.

Izvor: žrk Budućnost

Osvojen bod u duelu protiv Đera proteklog vikenda, dao je samopouzdanje izabranicama Bojane Popović, koje sada vjeruju da u našoj navjećoj dvorani mogu da zaustave i vicešampiona Evrope Ludvigsburg (nekadašnji Bitinghajm).

”Ono što je činjenica, za razliku od prošle godine, do posljednjeg momenta će ove djevojke da izgaraju. To su pokazale protiv Odenzea i sada protiv Đera. Kada se zaustave te ekipe koje puno trče u tom prvom talasu i ne dozvole se laki golovi, svima je teško da se igra šest na šest i da daju te golove jednostavno. Tako da, u svakoj utakmici je to recept”, kazala je u najavi meča Popović.

Ističe da jedna dobra partija ne znači da je ekipa sazrela, te da je pred njima još puno posla, piše RTCG.

”Ne razmišljam o tome šta ljudi smatraju, oni vjerovatno i ne znaju ko igra u tim ekipama. Ja volim da ti ljudi dođu, navijaju, da nam daju podršku, a mi ćemo da radimo ostale stvari. Ne možemo poslije jedne utakmice odigrane misliti da smo za sedam dana postali čudovišta. Moramo da radimo dalje i da ponavljamo dobre partije. Još mnogo toga mora da se popravi, bilo je dosta tehničkih grešaka. Napraviče smo 17 grešaka na meču sa Šerom što je nedopustivo, to mora da se svede na ispod 10”, kaže Popović.

Ludvigsburg je upisao pobjedu i tri poraza.