Izabran je novi predsjednik Vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore. Nikola Milić, koji je na današnjoj vanrednoj Izbornoj skupštini pobijedio Veljka Uskokovića, kako pišu Vijesti.

Milić, bivši vaterpolista mlađih kategorija Primorca, sada uspješan biznismen, u izbornu trku je ušao kao ozbiljan favorit, uz podršku sedam klubova - Jadran Mtela, Budva -Budvanske rivijere, Budućnosti, Akvatik verdea, Mladosti, Baterflaja i Nikšića.

Veljka Uskokovića je, s druge strane, kandidovao Primorac. Kako je saopšteno iz VPSCG, bilo je prisutno 16 od 17 delegata skupštine s pravom glasa - Milića je podržalo njih 11.

Milić će funkciju prvog čovjeka VPSCG obavljati naredne četiri godine, a na čelu ove institucije je naslijedio Đura Marića koji se početkom septembra povukao iz privatnih razloga, prenose Vijesti.

Crnogorski Savez je tako dobio četvrtog predsjednika, nakon što je Srđan Kovačević bio na čelu od 2006. do 2016, Dejan Bajić od 2016. do 2020. godine, a Đuro Marić je tu funkciju obavljao od maja 2021. do početka septembra.