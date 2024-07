Bivša supruga Gorana Ivaniševića ističe da je zastrašuju zbog spornog stana, a ističe da je prije nekoliko godina bila i žrtva porodičnog nasilja.

Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic

Hrvatska manekenka Tatjana Dragović optužila je svog bivšeg supruga tenisera Gorana Ivaniševića za nasilje u porodici u intervjuu za "Nacional". Između ostalog, Tatjana Dragović tvrdi i sljedeće: "Goran Ivanišević me hvatao za vrat i gušio pa onda plakao i govorio da nije tako mislio. Bojala sam se", kazala je ona.

Prema njenim riječima, protiv nje se godinama vodi hajka, a razlog je buran razvod koji je par imao. Njih dvoje već godinama ne mogu da se dogovore oko podjele imovine, pa Tatjana Dragović sada tvrdi da je stvar kulminirala: "Prije nekoliko dana, na zvono stana u Dalmatinskoj ulici gdje stanujem s porodicom, agresivno su počela da zvone dvojica meni nepoznatih muškaraca. Sljedeća dva dana to se ponovilo", poručila je ona i objasnila da vjeruje da se to dogodilo je to "početak zastrašivanja kako bi se iz tog stana što prije odselila".

"Simbolično je da se taj incident dogodio u vrijeme kada je naša kći Amber Marija mom bivšem suprugu formalno darovala, a zapravo prodala isti taj stan u Dalmatinskoj ulici, koji sam joj ja darovala zadržavši pravo doživotnog uživanja. Pa je moguće da je to zvonjenje usred noći označilo početak procesa zastrašivanja s ciljem da se iz tog stana iselim. Osim toga stana, ja nemam druge imovine", navela je hrvatska manekenka i preduzetnica.

Vidi opis BIVŠA SUPRUGA STRAHUJE: "Ivanišević me je hvatao za vrat i gušio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Instagram/screenshot/tatjana_dragovic Br. slika: 16 16 / 16

Podsjetimo, krajem prošle godine Goran Ivanišević je tužio Tatjanu Dragović i njihovu kćerku Amber Mariju zbog spornog stana. Što se tiče prijave za porodično nasilje, kaznena prijava je odbačena i o tome sama Tatjana nije bila obaviještena čime je napravljen veliki propust.

"Ovako... Onog trenutka kada sam se usudio da potražim novac koji sam zaradio prije i tokom braka, koji je T. D. (bivša supruga Tatjana Dragović, prim. aut.) prisvojila mimo svih zakona i ugovora, postao sam porodični nasilnik i miljenik sudova. Sada samo još čekam tužbu koja bi trebalo da je dotična T. D. osvojila Vimbldon i dvije olimpijske medalje, a možda i osvojila još neki grend slem, ali to još sud treba da utvrdi. Za sve upite i ostalo, molim da se javite mojim advokatima gospodinu Mandiću i gospodinu Staniću koji se bave ovim slučajem već dugo vremena. Uz dužno poštovanje, Goran", bilo je posljednje što je Ivanišević rekao o ovom slučaju prošle godine.