Legendarna rukometašica traži samo da se tim bori i da napreduje zbog utakmice sa objektivno jačim rivalima.

Izvor: MONDO/Anastasija Đonović

Rukometašice Budućnosti su sezonu u EHF Ligi šampiona otvorile sa tri poraza, a u nedjelju od 16 satiih čeka druga utakmica na svom terenu.

U „Moraču” dolazi Đer, velikan i stari rival koji je bez dileme favorit u duelu sa izabranicama Bojane Popović, pišu Vijesti.

„Pred nama je još jedan težak meč. Kao što smo najavili - svaki će biti takav. Đer dolazi uvijek u punom sastavu, kupuje igračice da ima bukvalno i treću postavu, toga se drži godinama i u vijek je u ozbiljnoj rotaciji. Kada dolazi u Podgoricu, dolazi sa osjećajem da se igra taj derbi od prije 10 ili 12 godina i zna da će biti borba i otpor”, rekla je Bojana Popović.

„Spremamo se i fokusiramo na sebe. Đer je teško analizirati, igra jednostavno jer ima mnogo dobrih individualki, tako da održava taj tempo tokom cijelog meča i rješava mečeve. Pokušaćemo da pružimo dobar otpor, koliko je to u našoj moći. Da bi se održao ritam sa Đerom moramo da pravimo rotacije i voljela bih da i mlađe osjete taj kvalitet. Ali, s druge strane je to je za njih obaveza jer ako niste fokusirani - Đer to kažnjava”, dodala je Bojana.

Iz kluba su naveli da je ulaz u „Moraču” besplatan.