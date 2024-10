Novak Đoković ima dve velike želje koje nemaju veze sa tenisom i reketom.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković ne planira da ide u penziju u skorije vrijeme, neće stopama Rafaela Nadala. Svjestan je i on da njegova teniska karijera ne može da traje još dugo, tako da pravi planove i za budućnost. I to kakve... Ima nekoliko ideja koje nemaju direktnu vezu sa "bijelim sportom".

O čemu mašta? O tome da svira saksofon i da glumi u pozorištu, a možda čak i u nekom filmu.

"Imam mnogo stvari. Zanima me toliko stvari u životu. Želim da naučim da sviram saksofon. Baš, baš to želim da naučim. Prije nekoliko godina sam dobro svirao neko vrijeme, pa sam se onda unazadio, jer nisam dovoljno vježbao. Sada me podsjećate da moram da vježbam više", rekao je Novak u intervjuu za "Vog".

Uslijedila je konstatacija novinara da nije loša ideja da osnuje džez bend.

"Volio bih da naučim kako da pjevam, kako da sviram instrumente. Saksofon je na prvom mjestu, mada želim i neke druge da naučim. Takođe, volio bih da glumim u pozorištu. Mnogo volim pozorište."

Bez mnogo pitanja, nastavio je da obrazlaže.

"Volio bih da glumim, ne u filmovima, već prvo u pozorištu. Volim tu živu interakciju sa ljudima. Imam omiljenu predstavu, ali je vi ne znate, jer je iz moje zemlje. Volim komediju i trudim se da pokupim određene savjete od prijatelja koji su glumci u komedijama. U nekom trenutku bih volio da naučim kako da slikam, crtam, te stvari vezane za ujetnost."

Svidio mu se predlog i da jednog dana glumi u nekoj komediji na velikom platnu.

"Sa Džimom Kerijem. To je san. Nevjerovatan je. Njegove facijalne ekspresije, gluma. Uvijek sam to volio, radio sam i ja takve stvari na početku svoje karijere kada sam imitirao druge tenisere i teniserke i to je bilo viralno."

Ima velike planove za budućnost.

"Strastven sam kod mnogih stvari, zdravlje, oporavak, sportska nauka, biotehnika, mnoge stvari me zanimaju, imam širok spektar interesa i moje investicije su uglavnom u takvim nekim stvarima. Moj tim i ja se trudimo da povežemo određene tačke i da ostavimo zavještanje sa jakim brendovima. Volio bih da moj brend ne bude samo vezan za tenis već i za filantropiju, velnes i mnoge druge stvari. Mnogo toga se dešava, rekao bih da moj agent i savetnik za biznis ima previše stvari na tom spisku. Samo on to zna, ali je uzbudljivo, jer je to na neki način i moja tranzicija. Znam da ulazim u tu neku završnu fazu svoje karijere i ne znam koliko dugo će da traje, jer ne postavljam nikakve limite na to", zaključio je Đoković.