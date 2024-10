Rafael Nadal javno zahvalio Novaku Đokoviću na našem jeziku

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal srdačno je zahvalio Novaku Đokoviću za lijepu poruku kojom mu je poželio srećan kraj karijere i odlazak u penziju. Španac je na Instagramu napisao na našem: "Hvala ti Nole".

Uz to, dodao je na engleskom: "Mnoge stvari smo dožijveli zajedno i mnoge tek dolaze", uz "repostovanu" Novakovu objavu. U moru objava, malo ko je očekivao da će Nadal odgovarati svojim prijateljima, rivalima, poštovaocima, ali je našao vremena da se obrati i Rodžeru Federeru, Toniju Krosu, Dejvidu Bekamu, Huan Martinu Del Potru i mnogima koji su mu čestitali na svemu što je uradio za tenis.

Španac će otići u penziju u novembru, nakon što odigra još Dejvis kup sa Španijom. Biće to kraj profesionalnog igračkog puta najvećeg rivala Novaka Đokovića u istoriji, osvajača 22 grend slem trofeja i apsolutnog "kralja šljake", čijih 14 titula u Parizu vjerovatno niko neće nadmašiti.

Izvor: Instagram/rafaelnadal

Podsjetimo, Novak Đoković se dirljivom objavom oprostio od Rafe Nadala kao rivala.

"Rafa, jedna objava nije dovoljna da iskažem poštovanje za tebe i za sve što si uradio za naš sport. Inspirisao si milione djece da počnu da se bave tenisom i to je vjerovatno najveće dostignuće koje iko može da poželi. Tvoja posvećenost, borbeni duh, to je nešto što će se decenijama proučavati. Tvoje zavještanje živjeće zauvijek. Samo ti znaš šta si morao da izdržiš da bi postao ikona tenisa i sporta generalno. Hvala ti što si me gurao do same granice toliko puta u našem rivalstvu i što si imao najveći uticaj na mene kao igrača. Tvoja strast za igranjem za Španiju je uvijek bila nevjerovatna. Želim ti najbolji mogući opraštaj na Dejvis kupu u Malagi. Biću tamo lično kako bih odao poštovanje tvojoj nestvarnoj karijeri"