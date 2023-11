Kapiten crnogorske reprezentacije Petar Liješević osvojio je zlatnu medalju u kruzeru (do 86 kilograma) na Evropskom prvenstvu do 22 godine.

Crnogorski bokser Petar Liješević je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore, piše CdM.

Liješević je večeras u Podgorici, u finalnom meču kategorije do 86 kilograma, savladao Rusa Hasmagomeda Džavathanova.

On je do titule prvaka došao nakon četiri trijumfa.

Prije Džavathanova eliminisao je Estonca Antona Vinogradova, Taulanta Jakupija sa Kosova i Giorgija Gucajeva iz Gruzije.

Ranije večeras je u finalu poražena Bojana Gojković – u kategoriji do 57 kilograma je sudijskim preglasavanjem izgubila od Poljakinje Julije Čeremete, prenosi portal CdM.

Crnogorska bokserka Bojana Gojković nije mogla do do zlata na Evropskom prvenstvu za seniorke do 22 godine.

Bojana je u finalu u podgoričkoj “Morači” preglasavanjem poražena od Poljakinje Julije Šeremete.

Kako CdM piše, Gojkovićeva je loše otvorila finale, protivnica je bila bolja u prva četiri minuta, da bi kasnije više pokazala naša nada.

Ipak, pomalo čudan sudijski kriterijum je išao naruku Šeremeti koja je stigla do titule.

Bojana Gojković je do meča za zlatno odličje došla pobjedama protiv Mađarice Rebeke Doboš i Bjeloruskinje Marine Muliarčik.

Za zlato će se večeras boriti i Petar Liješević u kategoriji do 86 kilograma.

Rival mu je Rus Hasmagomed Džavathanov.