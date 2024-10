Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, čeka vreme odigravanja meča trećeg kola mastersa u Šangaju.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Kako sada stoje stvari Đoković neće igrati u ponedeljak meč protiv boljeg iz duela Flavio Koboli - Sten Vavrinka. Dok čeka termin ozbiljno uživa u Šangaju.

"Očekivanja su uvijek tu. Bilo koji turnir koji igram, bilo koji meč, ljudi uvijek očekuju da pobjeđujem. Navikao sam na to. I sam imam očekivanja. Protiv bilo koga, bilo gdje, želim da pobedim, to je mentalitet koji me prati od početka karijere. Ni ovdje nije drugačije", rekao je Đoković.

Poslednji put je u ovom gradu igrao 2019. godine.

"Pomenuli ste činjenicu da me ovdje nije bilo pet godina. To mi daje dodatnu motivaciju, naročito zbog ljubavi i podrške koju sam dobio svih ovih dana u Šangaju. To je zaista izuzetno. Zahvalan sam svim navijačima koji me čekaju ispred hotela, kao i kraj terena", poručio je Novak.

Izvor: Hector RETAMAL /Profimedia

Oduševljen je odnosom domaćina prema njemu.

"Dolazim u Kinu mnogo godina, ali nikad nisam osjetio ovako nešto, ovaj nivo podrške, imam zaista pravu sreću zbog toga. Imam tu privilegiju da sam u toj poziciji da me podržava i slijedi veliki broj ljudi. Kina voli tenis i meni kao teniseru je velika čast što sam dio ovog sjajnog mastersa, posebno ove godine", zaključio je Đoković.