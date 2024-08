Najboljji igrač u istoriji kritikovao ATP zbog slučaja dopingovanja Janika Sinera

Novak Đoković održao je konferenciju za novinare na US Openu, na kojem se pojavio sa olimpijskim zlatom oko vrata, i neizbježno je bilo pitanje o Janiku Sineru. Doping prvog tenisera ATP liste i to što je dva puta pao na anti-doping testu goruća je tema, a Nole je bio upitan šta misli o tome.

"Novače, želim da te pitam kao vrhunskog igrača i kao nekoga ko je simbol ove igre, uključen u svoj sindikat tenisera, da nam objasniš šta misliš o onome što se dogodilo sa Janikom. Neki igrači su se pitali da li je to fer, da li su drugačija pravila primjenjena na drugačije igrače. Šta ti misliš?", glasilo je pitanje.

Novak Đoković je kratko zastao, pa birajući riječi kazao šta mu je na duši.

"Ovakve situacije su razlog zašto smo osnovali sindikat profesionalnih teniskih igrača. U središtu našeg djelovanja je igrač, u potpunosti predstavljanje prava igrača. Davanje sigurnosti da možete da pokrijete sve situacije koje mogu da se dogode ne samo na terenu, već i na cijelom ATP turu. Pričali smo već o tome da i nižerangirani igrači žive od ovog sporta i toe nešto što mora da se popravi".

"Mnogo je tema o kojima se priča i na kojima radimo iz ugla našeg sindikata igrača... Ali neću sada o tome. Što se tiče Janika, kao što sam rekao, zbog takvih slučajeva smo osnovali sindikat tenisera koji će uvijek da promoviše fer protokole, jasne protokole i standardizovani pristup ovakvim slučajevima. Razumijem ljutnju igrača zbog toga što ne postoji konstantnost. Koliko sam shvatio, njegov slučaj je bio završen u trenutku kada je saopšten. Ali znate, pet-šest mjeseci je prošlo od kada je vijest o tome stigla do njega i njegovog tima".

Podsjetimo, Janik Sin bio je dva puta pozitivan na testu tokom proljeća, ali nije pretrpeo nikakvu sankciju u vidu zabrane nastupa i slično, što bi se uglavnom i očekivalo u ovakvim situacijama. Njemu je oduzeto 400 ATP bodova i uz to je kažnjen finansijski, svotom koja nije problem igraču koji je samo od nagrada u karijeri zaradio 24 miliona dolara. Zbog toga su mnogi teniseri bili ljuti zbog blagog kažnjavanja Italijana.

"Neću da govorim imena"

"Tako da - da, postoji mnogo problema u sistemu. Vidimo da postoji nedostatak u formiranju standardizovanih i jasnih protokola. Mogu da razumijem osjećanja igrača koji se pitaju da li su tretirani na isti način. Nadam se da će rukovodeća tijela našeg sporta moći da uče iz ovog slučaja i da imaju bolji pristup u budućnosti. Mislim da kolektivno mora da se napravi promjena i mislim da je to očigledno".

"Mnogi igrači, koje neću da imenujem, a siguran sam da znate koji su, imali su slične ili iste, u suštini iste slučajeve, a nisu imali isti epilog. I sada je pitanje da li je tu stvar u novcu, u tome da li teniser ima novca da plati advokatskoj kancelariji koja će efikasnije zastupati njegov ili njen slučaj..."

"Zaista ne znam, da li je to slučaj ili nije? To je nešto za šta mislim da bismo zajedno svi trebalo da bolje istražimo, da pogledamo u sistem i da shvatimo kako da nam se ovakvi slučajevi ne događaju. Ne mislim samo na konkretan slučaj, već na to da napravimo standard prema kojem će svaki igrač, bez obzira na svoj renking na ATP listi ili status ili svoj profil, moći da dobije isti tretman. U suštini, to je moje mišljenje o tom slučaju i moj pogled na čitavu stvar nakon svega što smo čitali i vidjeli i o čemu smo pričali posljednjih dana", rekao je Đoković.