Novak je nekada plakao zbog njega. Sada Huan Martin Del Potro plače zbog Novaka

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Novak Đoković je stigao na US Open sa zlatom oko vrata! Posle pet nastupa na Olimpijskim igrama konačno je uzeo jedinu veliku titulu koja mu nedostaje, a sada je na jednoj od egzibicija pred sam turnir zaigrao sa teniserom koji ga je najviše namučio na olimpijskim turnirima Huanom Martinom Del Potrom. Dva puta je Argentinac izbacivao Novaka sa Olimpijskim igara, a kada je video da je Đoković konačno uzeo svoje zlato - prvi put u životu je zaplakao zbog tenisa!

"Naterao me je da zaplačem onog dana kada je uzeo zlatnu medalju. To je bio prvi teniski meč posle koga sam plakao", rekao je harizmatični Argentinac novinarima posle meča sa Novakom na terenima "Flešing Medouza".

A o svom zlatu imao je šta da kaže i Novak koji je igrao egzibicioni meč i u dublu. Nakon što je završio sa zabavljanjem publike zajedno sa Del Potrom, on je u paru sa Džonom Mekinroom imao duel protiv Karlosa Alkaraza i svog bivšeg trenera Andrea Agasija. Svi su bili ozvučeni dok su igrali, pa smo mogli da čujemo šta misli o svojoj pobjedi nad Alkarazom u finalu Olimpijskih igara Novak: "Kazao sam mu na mreži da sam mu zahvalan što me je pustio da osvojim zlato. On će do kraja karijere vjerovatno osvojiti zlatnu medalju bar tri puta!"

KAKO JE DEL POTRO MUČIO NOVAKA

Vidi opis Novaku nanio dva najteža poraza, nikad mu nije bilo teže: Priznajem, tad sam prvi put plakao zbog tenisa! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 14 14 / 14

Novak Đoković je prvi put otišao na Olimpijske igre kada se tek uspinjao u sam svjetski vrh. On je 2008. godine u Pekingu osvojio bronzu pošto je u meču za treće mjesto savladao Amerikanca Džejmsa Blejka. A onda je krenuo da nalijeće na Del Potra! prvo je 2012. u Londonu stigao do polufinala gde ga je posle velike borbe savladao Endi Marej 7:5, 7:5, da bi ga u meču za bronzu dobio Huan Martin Del Potro7:5, 6:4. U Riju je Del Potro uzeo srebro pošto je izgubio od Endija Mareja u finalu, a u prvom kolu je savladao Novaka 7:6, 7:6. Sećamo se Olimpijskih igara u Tokiju kada je povreda zaustavila Novaka u polufinalu muškog singla i miks dubla. a onda je konačno došla zlatna medalja u Parizu.

Huan Martin Del Potro ima 35 godina, ali je od 2022. godine van tenisa, čak je i ranije prestao da igra zbog velikog broja povreda. Najviše je na ATP listi stigao do trećeg mjesta, a ima osvojn US Open iz 2009. godine, osvojen Dejvis Kup 2016. dvije olimpijske medale, finale Završnog mastersa i polufinala VImbldona i Rolan Garosa.