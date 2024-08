Novak Đoković je spreman za US Open!

Izvor: Instagram/DjokerNole

Novak Đoković je stigao! Nakon osvajanja Olimpijskih igara u Parizu na terenima Rolan Garosa najbolji teniser svih vremena pojavio se na "Flešing Medouzu". Nije igrao turnire nakon zlata na OI, lijepo je proslavio veliki uspjeh što u Olimpijskom selu, što u Beogradu sa navijačima.

Sada se javio sa videom na kome se vidi da trenira na terenima US Opena, a navijače je jako obradovao njegov snimak. Ne samo da se sjajno kretao i djelovao jako raspoloženo Đoković, već smo vidjeli i da više nema steznik na koljenu! Srpski teniser se povrijedio na Rolan Garosu na meču sa Fransiskom Serundolom i djelovalo je da neće igrati ni na Vimbldonu ni na Olimpijskim igrama.

Ipak, ekspresno se operisao, na Vimbldonu stigao do finala, a onda je uprkos svim očekivanjima na Olimpijskim igrama uspio da dođe do samog kraja i da po prvi put u karijeri osvoji olimpijsko zlato. Vidjeli smo da je u Crnoj Gori trenirao bez steznika na koljenu koji mu je bio zaštitni znak prethodnih mjeseci, ali sada je izašao i na teren bez pomagala.

Sa 37 godina pokušaće Novak da osvoji petu titulu na US Openu, gdje je poslednji put trijumfovao prošle godine, pa brani svih 2.000 poena. Tada je u finalu savladao Danila Medvedeva, ali ovoga puta neće Novak biti prva tema nego Janik Siner. Trenutno prvi na ATP listi je dva puta pao na doping testu, ali nije kažnjen i to je tema broj jedan pred ovaj US Open.