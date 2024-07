Novak Đoković ne zaboravlja svoje idole. A njegov najveći idol je Vladimir Đoković!

Izvor: YouTube/Wimbledon/60 minutes

Novak Đoković je u polufinalu Vimbldona, u kojem će ovog petka igrati protiv Lorenca Musetija. Samo po sebi ogroman uspjeh, ali realno nešto na šta smo navikli od najboljeg tenisera svih vremena. Ipak, kada se zna da se prije samo nekoliko nedjelja operisao i da je morao da odustane od četvrfinala Rolan Garosa zbog problema sa koljenom, onda je zaista nevjerovatno što će u petak igrati protiv Italijana za finale.

Ove nedjelje objavljen je Novakov intervjuu za "Vogue Adria", u kojem je govorio o tome kako je uspio tako brzo da se vrati na teren. Rekao je: "Moja supermoć je sposobnost prilagođavanja ili adaptacije", a onda je pomenuo jednog od najbitnijih ljudi u njegovom životu. "Moj pokojni đed je govorio: 'Vozi polako da prije stigneš.'"

A taj deda o kome priča je Vladimir Đoković, otac Srđana Đokovića. U prvim danima karijere mnogo je Novak pričao o svom odnosu sa dedom koji ga je vodio na treninge i davao mu novac dok su mu roditelji radili na Zlatiboru. Svi se sjećaju i 2012. godine kada je na turniru u Monte Karlu pred meč sa Aleksandrom Dolgopolovom iz Ukrajine dobio vijest da je deda preminuo. Mislilo se da će odmah odustati, ali on to nije uradio! Pogledajte Novaka i deda Vladu zajedno:

Zapravo je Novak stisnuo zube, pobijedio, pogledao ka nebu i zaplakao poslije meča. Kada je osvojio turnir, posvetio ga je Vladi Đokoviću i istakao koliko ga voli i koliko mu je zahvalan. "Ovo je trofej za mog đeda Vladu koji mi je uvijek bio izvor pozitivne energije. Moj heroj i idol, od malih nogu me je naučio da se nikada ne predajem. Ovo je za tebe moj Vlado", izgovorio je tada Đoković sa knedlom u grlu. Otac Srđana Đokovića rođen je u Zvečanu, na Kosovu i Metohiji, ali se zbog posla kao jako mlad preselio u Beograd. Dao je i jedan intervju 2010. godine gdje je detaljno pričao o svom unuku.

"Bio je talentovan za tenis od malih nogu, da me ubijete ne znam otkud mu to. Niko u porodici nije izuzetan sportista. Njegov otac Srđan i stric Goran bili su strašni skijaši, ali rekreativno. Sjećam se da ga je Jelena Genčić primijetila kada je imao pet godina i da je rekla Srđanu da ga odmah dovedu na trening", rekao je Vlado, pa je otkrio da ga je redovno vodio na treninge: "Svaki bogovjetni dan smo išli. Roditelji su mu u to vrijeme imali palačinkarnicu na Kopaoniku, nisu mogli da budu u Beogradu i da ga vode na treninge. Vidio sam da mu je baš bilo stalo i zato mi nije bilo teško da ga vodim na časove. Bio sam mu podrška u svemu, davao sam mu pare kad je trebalo, nije to zaboravio. On i Jelena su lijep par, volim da kažem da je najzaslužnija za sve što je postigao, prati ga, podržava, pomaže, lijep su par. Nikada nije dolazio u Beograd, a da me ne posjeti, makar i na pola sata. Kad pobijedi, radujemo se zajedno, kad izgubi, hrabrim ga, kažem mu da će biti i pobjeda. Srećom, više je slavlja. Ljudi kažu da je lijep na mene i da voli da se šali kao ja. Ako tako kažu, ja nemam ništa protiv", rekao je u šali na kraju tog intervjua. Ni sada Novak ne zaboravlja dedine riječi, a očigledno ga je Vladimir Đoković malo "pogurao" i u borbi za novi trofej.