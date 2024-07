Novak Đoković otkrio je da je razgovarao sa čelnicima Vimbldona povodom steznika na koljenu.

Novak Đoković priznao je da ne bi bio na terenu da nije u pitanju Vimbldon. Ne bi rizikovao svoju karijeru i dovodio tijelo u dodatne probleme posle operacije meniskusa koju je imao 5. juna. Od kad je krenuo da se bavi tenisom maštao je da osvoji ovaj turnir, uspio je u tome sedam puta i želi to da učini i osmi put. Hoće li u tome uspjeti? Ostaje da se vidi.

Pored svih stvari koje Vimbldon čine posebnim tu je i tradicija, poznato je dobro da je jedan od uslova za tenisere to da moraju da se takmiče u bijelom i da je to boja koja je bitna za organizatore turnira. Novak je prekršio to pravilo i steznik na desnom koljenu bio mu je sive boje.

"Provjerio sam sve dozvole, dali su mi odobrenje i dobio sam zeleno svijetlo. Vjerujte da smo pokušali sve da pronađemo bijeli steznik, nismo uspjeli. Vidio sam da je Tijafo imao crni, tako da je sivo bar malo bliže bijeloj, iako znam da to nije idealno. Volim da poštujem pravila, ali su mi dali dozvolu. Rekao sam da ćemo se potruditi da pronađemo bijelu boju za sledeći meč", rekao je Novak na konferenciji.

Prokomentarisao je i sam meč. "Lijep je osjećaj kada se pobijedi. Na treninzima je bilo dobro, meč je ipak nešto drugačije. Nisam znao kako će to da izgleda, ali sam zadovoljan. Ne mogu da poredim ovo sa Rolan Garosom. Tamo je meč sa Serundolom bio nešto drugo, jer je on težak rival na šljaci. Dobro je da ovde nisam osjećao bol. U prvom setu sam bio pažljiviji, nisam išao baš na svaku lopticu, mada je sve bilo bolje kako je meč odmicao. Imao sam i jedno proklizavanje, tako da je i taj test prošao. Hrabri me što mogu da uradim neke ekstremne poteze", zaključio je Đoković.