Novak Đoković slavio je nad Čehom Vitom Koprivom sa 3:0 (6:1, 6:2, 6:2) i plasirao se u drugo kolo Vimbldona.

Iako su mnogi bili zatečeni Novakovom odlukom da posle operacije kolena učestvuje na Grend Slemu u Londonu, on im je fantastičnom igrom na startu turnira stavio do znanja da je on taj koji svoje tijelo najbolje poznaje.