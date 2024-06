Aleksander Zverev bio je vidno iznerviran poslije pitanja o suđenju nakon pobjede u polufinalu Otvorenog prvenstva Francuske. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Izvor: BERTRAND GUAY / AFP / Profimedia

Aleksander Zverev pokušaće da osvoji prvu grend slem titulu u karijeri. U polufinalu je pobijedio Kaspera Ruda i zakazao okršaj sa Karlosom Alkarazom u finalu Rolan Garosa (nedjelja, 15 časova). Poslije preokreta i trijumfa protiv Norvežanina (2:6, 6:2, 6:4, 6:2) došao je na konferenciju za medije i tamo se u jednom momentu iznervirao.

Prvo je pričao o utiscima sa meča i predstojećem finalu, a onda mu je zasmetalo što su prva dva pitanja bila o suđenju koje je završeno neposredno pred početak polufinalnog duela. "Nema lakog meča u grend slem finalu ni lakog protivnika. Ako si u finalu Rolan Garosa, onda si zaslužio da se tu nađeš. Isto važi i za mog rivala koji je igrao fantastičan meč danas i igra fantastično tokom cijelog turnira, očekujem težak meč", počeo je Zverev.

Čim je mikrofon dobio jedan od novinara, pitao ga je da li mu je zbog toga što je suđenje gotovo bilo lakše da igra. "Pričao sam vam to od početka, rekao sam svima. Srećan sam što je završeno. Nemam ništa više da kažem, to je to. Četiri godine. Srećan sam zbog toga."

Njega je bivša djevojka Brenda Patea tužila za zlostavljanje, tvrdila je da ju je davio, suđenje je dugo trajalo i u petak je konačno završeno. Na zahtjev njenog advokata povučena je tužba i dogovoreno je da Njemac plati 200.000 eura, od čega 150.000 ide sudu za troškove suđenja, a 50.000 eura odlazi u humanitarne svrhe za mentalno zdravlje. Drugo pitanje medija bilo je baš o tome. "Slučaj je odbačen, to je nevinost. Na kraju dana, neće da odbace slučaj ako si kriv. Ne znam kakav prevod vi imate, ali to znači to. Gotovo je. Idemo dalje. Ne želim nikad više da čujem pitanje o toj temi ponovo. To se odnosi na sve."

Konačno su poslije te reakcije krenula pitanja o samom turniru. Prvenstveno o tom mentalnom aspektu pošto je gubio od Talona Grikspora i Holgera Runea, pa je u polufinalu izgubio i set od Ruda. Medije je zanimalo i da li je možda pomoglo to što je pobjedio Rafu Nadala na startu takmčenja. "Ne, mislim, hajde da kažem ovako. Da bi daleko dogurao na grend slemu onda moraš da prođeš kroz razne poteškoće, da prođeš kroz uspone i padove. Nećeš osvojiti slem tako što ćeš svaki meč da dobiješ u tri seta. Možda neki igrači kao Rodžer ili Rafa koji su to uspjeli, ali uglavnom moraš da prolaziš kroz bitke. Da se vraćaš u mečevima na pet setova, da prolaziš kroz teške momente. Srećan sam zbog puta koji sam imao. Igram finale u nedjelju i daću sebi šansu da pobjedim."

Konstatacija "da je mnogo toga prošao ove nedjelje" mu se nije dopala. "Ne samo ove nedjelje, nego posljednjih godina. Od US open finala gdje sam bio na dva poena od uspeha, do toga da sam u kolicima iznijet sa terena u Parizu prije dvije godine. Sve to je dio putovanja. U finalu sam, ništa još nisam osvojio, hoću da igram svoj najbolji tenis i da dam sebi šansu za titulu. Ako uspijem i ako osvojim titulu, to će mi mnogo značiti."

Nastavio je da priča o tom teškom putu kroz koji je prošao. "Pričao sam o tome mnogo, dvije situacije su u pitanju. Prva je finale US opena 2020 godine, druga povreda na Rolan Garosu od prije dvije godine. Iz toga možeš ili da se vratiš jači i gladniji za uspjehom i željom da pobjeđuješ više, što osjećam da sam uradio 2021. godine kada sam osvojio zlato na Olimpijskim igrama i osvojio najviše titula. Druga opcija je da kriviš sebe, da padneš mentalno. Zato sam srećan što sam tip osobe koja je izabrala prvi od ta dva puta. Ovdje sam, vidjećemo šta će biti u nedjelju."

Za titulu će se boriti sa Alkarazom. Biće to njihov 10. meč, nemački igrač vodi sa 5:4 u međusobnim okršajima. "Imali smo neke teške mečeve u prošlosti, ja sam vjerovatno igrač protiv kog je odigrao verovatno najviše mečeva u karijeri. Mislim da znate da će da bude težak meč, to je finale grend slema i čim ste tu, znači da ste zaslužili. Očekujemo veliku borbu", zaključio je Zverev.