Aleksander Zverev je posle pobjede na Australijan openu ponovo dobio pitanja o suđenju.

Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Aleksander Zverev jedva je prošao u treće kolo Australijan opena, malo je nedostajalo da izgubi od anonimusa iz Slovačke Lukasa Klajna. Uspio je da se vrati iz zaostatka u setovima i da u tajm-brejku petog seta dođe do pobjede. Posle drame i svega viđenog izgubio je živce na konfernciji za medije.

Tamo su mu novinari postavili samo jedno pitanje na engleskom jeziku. I to o predstojećem suđenju u Njemačkoj gdje će pred sudom da se brani od optužbi bivše djevojke Brende Patee da ju je tukao. Novinar ga je pitao da li će lično prisustvovati tom suđenju. "Vau. To je pitanje? Upravo sam odigrao meč od četiri sata i 40 minuta. To nije prvo pitanje koje želim da čujem, da budem iskren. Nemam ideju, to je u maju", rekao je Zverev.

Bilo je to ujedno i jedno jedino pitanje koje je dobio na engleskom na konferenciji za novinare. Što se meča tiče, Zverev je uz dosta problema dobio prvi set (7:5), a onda su naredna dva pripala Klajnu (6:3, 6:4). Četvrti set riješen je u taj brejku i tamo je Klajn vodio sa 4:3, ali je Njemac uspio da izjednači. Uslijedio je peti, odlučujući set. Zverev je vodio sa 3:1, Slovak se vratio i uveo set u taj-brejk koji se igra do 10 osvojenih poena, bilo je 7:7, a onda je njemački igrač osvojio tri poena u nizu i uspio da završi meč.

Malo je nedostajalo da sa turnira ispadnu i Kasper Rud i Iga Švjontek. Norvžeanin je uspio posle pet setova da dobije domaćeg igrača Maksa Pursela - 6:3, 6:7 (5:7), 3:6, 6:3, 7:6 (10:7). Što se Poljakinje tiče ona je dobila prvi set sa 6:4, drugi je izgubila sa 6:3, a onda je Danijel Kolins u trećem vodila sa 4:1 i nije uspjela da napravi senzaciju. Igra je preokrenula i dobila taj set sa 6:4.