Dok je Novak Đoković igrao protiv Serundola, britanski komentator pričao o bombardovanju Jugoslavije 1999. godine.

Izvor: Kurir/ Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković obezbijedio je plasman u četvrtfinale Rolan Garosa pobedom nad Franciskom Serundolom, a i u najtežim momentima uspijevao je da pronađe snage za još jedan korak. Mnogi ljubitelji tenisa zapitali su se kako i dalje pobjeđuje, pričao je o tome na konferenciji, a jedan britanski novinar zapitao se da li Đokovića motivišu bombe.

Prisjetio se Kris Brednam da je Novak Đoković svojevremeno govorio o NATO bombardovanju Jugoslavije kada je on bio dječak, pa ga je interesovalo da li i tokom teških mečeva poput ovog u Parizu to bude njegova motivacija. Da je Kris imao priliku, sigurno bi to upitao najboljeg tenisera na svijetu.

"Volio bih da ga pitam o čemu razmišlja, da nađe nešto dodatno. Da li razmišlja o tim NATO bombama koje su padale kada je odrastao? Toliko je toga što bi ljudi voljeli da znaju šta misli, da sam tu, ne bih volio da to propustim da ga pitam", pričao je Kris Brednam dok je radio prenos sa nekadašnjim teniserom Džonom Mekinroom.

Ovakvi komentari Britanca naišli su na oštre osude Novakovih navijača, koji su potpuno poludjeli zbog teme koje se Kris prisjetio. Nije bilo nikakvog povoda da se priča o NATO bombardovanju - povrijeđeni Novak Đoković tražio je način da stigne do pobjede koju bi daleko lakše ostvario da su ga organizatori poslušali i da su teren pripremili na pravi način tokom prvog seta.

Naravno, NATO bombardovanje SR Jugoslavije - tokom kojeg su oboreni neki od najskupljih aviona alijanse - imalo je važan uticaj na djetinjstvo Novaka Đokovića. I sam teniser nekoliko puta pričao je o tome, a jednom prilikom čak vodio televizijsku ekipu u sklonište koje je koristila njegova porodica 1999. godine.

"Nije se to desilo prve, ali jeste druge ili treće večeri. Eksplozija me je probudila, zvuk slomljenog stakla. Moja majka je pala, udarila je glavom o radijator i onesvesitla se. Otac je povikao: 'Nole, tvoja braća!' Još nisam imao 12 godina, ali sam bio najstariji. Odveo sam Marka i Đorđa na ulicu, pošto u našoj zgradi nije bilo skloništa, tako da smo otrčali do tetkine zgrade", prisjećao se Novak.

Zajedno sa braćom našao se na ulici i tada su se dogodili trenuci koje pamti čitavog života. "Bilo je tri ujutru, vidio se dim od bombi na ulicama. Pao sam, ogrebao ruke i koljena i čuo kako se krhotine kotrljaju prema meni. Pogledao sam gore i vidio kako prolaze dva F117 lovca. Gađali su vojnu bolnicu sa dvije rakete, a eksplozija je bila 500 metara od nas. Sve se treslo od udarca. To je trauma, ja se i danas plašim iznenadnih zvukova, alarm me natjera da skočim", ispričao je najbolji teniser svih vremena.