Francuzi ne mogu da se odupru Novaku - digao ih je na noge sjajnom igrom, nevjerovatnom mentalnom snagom i šarmom!

Izvor: Twitter/@rolandgarros

Novak Đoković je opet uradio ono što inače radi - nešto nemoguće! Iako je tokom skoro cijelog meča bio povrijeđen i jedva se kretao, uspio je da pbedi Fransiska Serundela 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6.3. Posle meča iako je jedva stojao na terenu uspio je da održi sjajan govor.

Prišao mu je Mats Vilander i vidno zadivljen odmah ga pitao: "Novače nemam riječi da opišem ovo šta se desilo. Kako to radiš? Sve to što radiš, kako to uspijevaš?" A onda je najbolji teniser ikada uz osmijeha na licu sve skratio i objasnio u nekoliko rečenica. Ali prvo je na francuskom rekao nekoliko reči publici i izazvao delirijum na tribinama.

"Imao sam isto pitanje od Koreče prošli put. Pričaću na francuskom jer moram da se zahvalim na francuskom. Veliko, veliko, veliko hvala moram da Vam kažem. Kao i na prethodnom meču, tako i sada. Pobjeda je za vas, pobjeda je vaša", rekao je Novak.

Osvrnuo se i na prethodni meč sa Lorencom Musetijem, da bi potom istakao da se mora čestitati i Serundolu na sjajnom meču koji je odigrao. Otišao je sa terena kao pravi šampion, a nadamo se da će se naredni put na terenu pojaviti što zdraviji.

"U prethodnom meču gubio sam 2:1 i tada u četvrtom setu na 2:2 dali ste mi energiju i tu su se stvari promijenile. Dali ste mi nevjerovatnu podršku i još jednom večeras potpuno isto. Par poena sam bio udaljen od poraza u ovom duelu i moram da odam priznanje Francisku za ono što je večeras prikazao i kako je odigrao ovaj meč. Zaslužuje potpuno aplauze. Ne znam, ne znam kako sam pobijedio", rekao je on.