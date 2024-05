Mečevi na Otvorenom prvenstvu Francuske pomjereni su u srijedu zbog haosa sa vremenom. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Kiša pravi ogromne probleme organizatorima na Rolan Garosu. Kao što je i najavljeno, tokom cijelog dana pada u Parizu i zbog toga je donijeta odluka o odlaganju svih mečeva koji nisu na dva glavna stadiona. Među njima je i meč Olge Danilović i Danijel Kolins (Amerika). Njih dvije će u četvrtak na teren, a kad? To se čeka.

Ovo bi moglo da utiče i na Novaka Đokovića koji bi baš u četvrtak trebalo da igra svoj meč sa Robertom Karbaljesom Baena (Španija). Biće sigurno krcat raspored, mnogo mečeva na stadionima "Filip Šatrije" i "Suzan Lenglen". Ovo bi ujedno moglo da znači i da će prvi reket planete igrati najvjerovatnije u večernjem terminu ponovo.

Imao je Novak u srijedu i zakazan trening, mada je bilo jasno da od toga neće biti ništa, jer gotovo da se nije ni igralo na terenima bez krova. Neki su uspjeli da počnu mečeve, da dođu do završnice prvog seta ili da ga završe i to je bilo to, niko nije stigao da završi meč.

"Zbog loših vremenskih uslova, svi preostali mečevi koji se igraju na terenu 'Simon Matje' i svim ostalim otvorenim terenima su otkazani. Svima koji su kupili ulaznice biće vraćen novac", navodi se u saopštenju turnira.

Prvobitni plan organizatora bio je da se mečevi drugog kola završe u srijedu i četvrtak, a prognoza je takva da se i u četvrtak najavljuju padavine i biće veoma teško da se to ostvari. Od srpskih igrača pored Novaka i Olge na teren bi trebalo da izađu i Miomir Kecmanović i Dušan Lajović.