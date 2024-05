Holger Rune vjeruje da bi Novak Đoković bio najtrofejniji igrač na Rolan Garosu da nije igrao u istoj eri kao Rafael Nadal.

Izvor: YouTube/Tennis Actu

Novak Đoković osvojio je tri puta Rolan Garos, ali se često zaboravlja koliko je dobar "na šljaci". Tako su ga svi potcijenili pred Otvoreno prvenstvo Francuske stavljajući ispred njega čak i Rafaela Nadala, koji se muči s povredama i sada je pred penzijom, vjerujući da podatak da je 14 puta osvajao prestižni grend slem sve može da "potuče".

Međutim, mladi danski teniser Holger Rune nasmijao se na konferenciji za medije kada je upitan "kakav je Đoković uopšte na šljaci", objasnivši potom medijima da je vrlo potcijenjen. Iako je Rune i ostvario jednu pobjedu nad Đokovićem na zemlji, nije mu padalo na pamet da se "busa u grudi" jer dobro zna kakvu statistiku kraj sebe ima srpski teniser, bez ikakve sumnje drugi najbolji "šljakaš" svih vremena.

"Mislim da Rafa ne postoji, Novak bi bio najbolji igrač na šljaci", nasmijao se Holger Rune: "Osvojio je tri Rolan Garosa što je nevjerovatno, a stigao je i do više finala protiv Rafe. Treba mu malo više vremena da dođe do forme na šljaci u odnosu na druge podloge, ali je šampion i uvijek uspije kada je to bitno. Nikada ne smijete da ga otpišete i ne bih se iznenadio da pronađe svoj najbolji tenis ovdje. Sjajan je, posebno kada je važno, tada igra najbolji tenis."

Naredni meč na Rolan Garosu Novak Đoković igra u četvrtak protiv Pabla Karbaljesa Baene.

Upravo je Rune u polovini žrijeba u kojoj je i Novak Đoković, pa su projekcije da bi mogli da se nađu u polfuinalu, pod uslovom da dobiju sve mečeve prije toga. Tako već Đoković zna da će u nekom trenutku morati da "izbaci" Ruda, dok Rune zna da je najveći potencijalni izazov prije susreta sa idolom Zverev.

Podsjetimo, osim tri Rolan Garosa, Novak Đoković ima i dvije titule na mastersu u Monte Karlu, šest u Rimu i tri u Madridu. Kao i još nekoliko manjih turnira... Dakle, daleko od toga da je loš na šljaci.