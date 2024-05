Janik Siner potvdio je da je u vezi sa Anom Kalinskajom, pa je potom pričao o Novaku Đokoviću i prvom mjestu na rang-listi. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: annakalinskaya78/Instagram/Eurosport 1/printscreen

Janik Siner vratio se na teren posle pauze zbog problema sa kukom. Došao je na Rolan Garos i u prvom kolu ostvario rutinsku pobjedu protiv Kristofera Jubenksa (6:3, 6:3, 6:4). Po završetku tog meča došao je na konferenciju za medije i to mnogo ranije nego što je bilo planirano.

Bio je odlično raspoložen, a tema nije bila samo tenis, već i veza sa Anom Kalinskajom koju je potvrdio, spominjao je i Novaka Đokovića i borbu za prvo mjesto. "Lijepo je vratiti se na teren. Radovao sam se ovome, radili smo naporno da bismo bili u ovakvoj poziciji. Teniski gledano, mogu da napredujem, nadam se da ću to da uradim. Imam slobodan dan, pokušaću da ga iskoristim da nađem bolji ritam. Vidjećemo. Opušten sam, pokušavam da se vratim tamo gdje želim da budem. Zadovoljan sam svojom igrom", počeo je Janik.

Uslijedila je konstatacija da se odlično kreće posle povrede. "Došao sam ovdje i rekao da ću da igram samo ako kuk bude na 100 odsto. Djeluje dobro, srećan sam zbog toga. Forma nije tamo gdje želim da bude. Potrebno je vrijeme. Imao sam dug period bez treninga. Sve je to normalno, srećan sam što je sve prošlo dobro. Vidjeću kako će biti dalje."

Posle pobjede u prvom kolu kalkulacije za prvo mjesto je jasan. Đoković mora da dođe do finala, sve ispod toga značiće da je Siner na tronu ATP liste. "Ne razmišljam o tome. Želim da se vartim tamo gdje sam bio, da izgradim samopouzdanje. Za mene je svaki dan, svaki udarac na treningu važan u ovom momentu. Radujem se takmičenju. Volim da se takmičim, bez toga nije zabavno. Znam da postoji scenario za prvo mjesto. Ne razmišljam o tome u ovom momentu, to mi je san naravno, ali sam opušten. Ako se dogodi, sjajno, biću srećan. Ako ne, mlad sam, nadam se da mogu do toga da dođem u nekom momentu. Radujem se narednom meču."

Naredni rival biće mu Rišar Gaske. "Biće težak meč, nije lako igrati protiv igrača iz Francuske na Rolan Garosu. Ima veliku podršku. Radujem se tome. Dao je mnogo tenisu, lijepo je vidjeti ga na terenu. Talentovan je. Moram da budem na vrhunskom nivou da bih pobijedio."

Neizbježno pitanje bilo je o ljubavnom životu i vezi sa ruskom teniserkom Anom Kalinskajom koja je bila u loži i gledala njegov meč. "Znate da ne volim da pričam o svom privatnom životu toliko. Da, tačno je. Sa Anom sam u vezi. Ali, znate me, ne volim da pričam o tome."

Priznao je da se još navikava. "Bilo mi je teško naravno. Nedostajalo mi je da igram, da treniram. Trudio sam se da ne razmišljam malo o tenisu u tom periodu, da budem kod kuće. Videlo se i na ovom meču da mi nedostaje malo brzine u određenim momentima, ali to je normalno. Moram da idem postepeno, da nađem pravi ritam sa udarcima. Videćemo kako stvari stoje. Srećan sam, radim sa timom sve što možemo da budem u najboljoj formi", zaključio je Siner.