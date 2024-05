Otac Karoline Voznijacki istakao je da se zbog Rolan Garosa i VTA njegova ćerka ponovo povlači na kraju sezone.

Mnogo prašine se diglo, a da Rolan Garos nije ni počeo. U ženskoj konkurenciji nekadašnja šampionka US Opena Ema Radukanu nije dobila specijalnu pozivnicu i odbila je da se takmiči, a sada je njen primjer slijedila i Karolina Voznijacki. Dankinja koja je 2010. godine bila prva na VTA listi osvojila je Australijan open i dva puta je bila u finalu US Opena, a sada joj kao 119. na svijetu takođe nije data specijalna pozivnica za glavni žrijeb.

Zbog toga joj nije padalo na pamet da igra kvalifikacije, a sada je njen otac žestoko udario po organizatorima turnira! Pjotr Voznijacki, inače Poljak koji se naselio u Danskoj sada je poljskim medijima rekao da je "Karolina rekla da nije cijelog života radila tako naporno da bi sada morala da počinje kao da je juniorka".

Teniski savez Francuske je podijelio osam specijalnih pozivnica u oba dijela singl žreba, a 12 je otišlo Francuzima i Francuskinjama. Na kraju nije bilo mjesta za nekadašnju najbolju teniserku svijeta koja se vratila na teren posle tri i po godine pauze.

"Karolina je idealan primjer kako je ženski tenis patološki nastrojen. Moja ćerka nema zaštićeni ranking jer je dugo pauzirala i to je u redu. Ali zar se ne isplati takvoj djevojci koja je odlučila da se vrati na teren pomoći? VTA kao da se ponaša amaterski u najvećem ženskom sportu na svijetu. Ispada da kada se neko kao Karolina Voznijacki vrati, da više nije poželjan. Od prošle godine sve specijalne pozivnice su vlasništvo turnira i tu VTA pere ruke. Šta je efekat? U Rimu su sve specijalne pozivnice date Italijanima. Ja razumijem da se promovišu mladi igrači, ali kako date teniserki koja nije u 1.000 mjesto na turniru?", pita se Pjotr Voznijacki.

Posle problema sa povredama Dankinja se povukla iz tenisa na startu 2020. godine kada je poražena od Ons Žaber u trećem kolu Australijan opena, ali sada najavljuje ponovni odlazak iz tenisa. Sa ovakvim tretmanom ne želi da nastavi da igra.

"Karolina nije tip osobe koja smatra da je igranje u kvalifikacijama poniženje. Ali u slučaju Rolan Garosa ona je htjela da vidi da li je poštovana i zato se nije prijavila u kvalifikacije. Reći ću da Karolina sigurno neće igrati naredne godine. Već smo ovo odlučili jer nema poente prolaziti kroz nešto ovakvo. Ne uzimaju nas za ozbiljno i traće naš trud. Preživjećemo do kraja sezone, do poslednjeg grend slema US opena i onda ćemo se povući. Vidjećemo šta će se desiti na Vimbldonu. Prije toga će Karolina probati da igra neki turnir, možda nas puste. A ako na Vimbldonu ne dobije specijalnu pozivnicu igraće kvalifikacije", rekao je Pjotr Voznijacki.

Dok je pauzirala od tenisa ona se porodila i rodila ćerkicu u junu 2021. godine. Otac je poznati američki košarkaš Dejvid Li koji je zaprosio Dankinju u novembru 2017. godine, a u junu 2019. su se vjenčali. Uprkos tome što sada ima porodicu i ćerku ona je odlučila da se vrati tenisu, a baš zbog toga je nezadovoljna tretmanom koji ima.

"Možda će Karolinin primjer biti dovoljan da se razumije koliko je teško osnovati porodicu tokom karijere? Petra Kvitova je sada trudna i generalno druge teniserke se odlučuju na taj korak jer misle da ako su se Voznijacki, Kerber i Osaka porodle i vratile na teren i one mogu da urade isto. Ali istina je da one ne znaju šta ih čeka. Za mene je potpuno nevjerovatno da igrači urade tako nešto, pokažu karakter i dovedu navijače na stadion, a onda ih ovako tretiraju kada se vrate na teren. Nije stvar u Karolini, ona je vrlo smirena i vjerovatno će biti besna na mene jer govorim. Ali osjećam da moram. Vjerujem da pravila i ambicije VTA kao organizacije moraju potpuno da se izmijene. Izbliza vidim da je tu potrebno dosta rada", rekao je Pjotr Voznijacki.