Amerikanac se direktno obratio Srbinu i ponudio da mu pomogne.

Bivši američki teniser Džimi Konors (71) ponudio se Novaku Đokoviću da mu bude novi trener poslije odlaska Gorana Ivaniševića. U razgovoru sa svojim sinom Bretom, on je u jednom podkastu priznao da bi rado sarađivao sa Noletom, ako bi Srbin to htio. "Naravno da bih to htio. Ako bi se stvorila šansa, sigurno bi mi bila čast i ako bi i razmislio o meni u tom kontekstu", rekao je osmostruki grend-slem šampion.