Hrvatski bokser tvrdi da je napadnut u Beogradu u parku.

Izvor: Youtube/ WAKO Kickboxing/Screenshot

Hrvatski borac Nikica Radonić navodno je napadnut u ponedeljak uveče u Beogradu, prenosi "Večernji list". U pitanju je svjetski i evropski prvak u kik-boksu ("ful" kontakt do 86 kilograma) koji je u Beogradu zbog Evropskog prvenstva u boksu, a tvrdi da su ga napali huligani.

"Izašao sam iz hotela u kojem smo bili smješteni da malo potrčim i vježbam u jednom parku, ali s leđa mi je prišao tip govoreći: "Da vidim kako ti to radiš", dok su me dvojica njegovih pomagača opkolila. Nisam bio sto posto siguran ima li jedan od njih nož. Pa sam se izmaknuo i prošao pokraj ovog, no dok sam se kretao izvrnuo sam nogu... Nisam pretrpeo ni jedan udarac, ali sam ''srušio'' nogu i završio na hitnoj pomoći. Posle sam proveo dobar deo dana u policiji", rekao je Radonić za "Slobodnu Dalmaciju" i poručio je da mu je "natekla noga i da ne može da se osloni na nju".

Radonić je inače prošao u četvrtfinale Evropskog prvenstva pobjedivši Patrika Boruckog, a sumnja da će moći u ring jer je borba ubrzo. "To su vjerovatno bili neki huligani i narkomani koji se okupljaju u tom parku, kako su mi posle rekli u policiji", naglasio je on.

Na Evropskom prvenstvu u boksu srpskoj prijestonici će do 28. aprila učestvovati 337 takmičara, 216 u muškoj i 121 u ženskoj konkurenciji, iz 32 zemlje. Na šampionatu učestvuju bokseri i bokserke iz Albanije, Jermenije, Austrije, Azerbejdžana, Bjelorusije, Belgije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Estonije, Francuske, Gruzije, Grčke, Mađarske, Irske, Izraela, Italije, Litvanije, Malte, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Poljske, Rumunije, Rusije, Škotske, Slovačke, Slovenije, Španije, Švajcarske i Srbije.