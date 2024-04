Rukometašice Crne Gore savladale su danas u Rizeu selekciju Turske (30:28) i kolo prije kraja obezbijedile prvo mjesto u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

“Znala sam da će biti teško u ovako finoj atmosferi. Djevojke su u prvom poluvremenu bile malo užurbane, pod nekim stresom, da se to mora brzo završiti, ta tranzicija. U prvom poluvremenu smo imale devet tehničkih grešaka, u drugom šest, to je previše za današnju utakmicu. Radićemo na tim stvarima. Pobjeda je najvažnija, svi su zdravi i to je isto važno. Dosta smo rotirali. Idemo dalje”, rekla je Bojana Popović.