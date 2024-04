"Uvijek vjerujem i stvarno mislim da ovaj tim ima veliki potencijal, te da su polako sve godine iza nas i turniri kroz koje smo prošli su uticale da ekipa stasa."

Izvor: Profimedia

Bojana Popović je danas izvršila prozivku "lavica", koje će prvo završiti obaveze u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a potom se "prebaciti" na najvažnije utakmice godine u Ulmu, gdje će se za dvije vize za Pariz boriti sa domaćom Njemačkom, Slovenijom i autsajderom Paragvajem.

"Imamo opet nekoliko iskakanja, ali znamo šta slijedi. Sve smo svjesne situacije u kojoj smo. Ova sedmica je pripremna za ono što će se desiti u Ulmu. Olimpijska je godina, to svi sportisti čekaju, za to se spremaju četiri godine, zato je i ulog veliki. Imamo iza sebe akciju prije mjesec sa Srbijom, to Svjetsko prvenstvo, a kroz ovu sedmicu ćemo pokušati ponovo da sklopimo slagalicu", rekla je Popovićeva.

Marina Rajčić i drugarice su danas odradile prvi trening u "Morači", a već sjutra kreću na dug put ka Rizeu, gdje u srijedu od 15 časova po našem vremenu igraju sa Turskom. U nedjelju je duel sa Bugarskom u "Bemax areni", a kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre počinje 11. aprila.

"Dosta dana se gubi u putovanjima, jer idemo u Tursku, a igraćemo i sa Bugarskom. Imaćemo ukupna tri treninga da sklapamo nešto što nam je potrebno za Njemačku i Sloveniju. Ali, ranije smo se skupljali ponedjeljkom i igrale već od četvrtka kvalifikacije za Olimpijske igre. Svaka utakmica je dobro došla, a na prve dvije nije cilj da pokažemo sve ono što želimo da odigramo u Ulmu. Uigravaćemo neke stvari odbrambeno i napadački, a da ne otkrijemo mnogo", naglasila je selektorka.

Bojana Popović, koja je u Londonu osvojila srebro, u Rio de Žaneiru se vratila poslije četiri godine pauze, pa opet završila karijeru, probaće da drugi put kao selektorka vodi Crnu Goru na OI. Prije tri godine u Tokiju je osvojila 6. mjesto, sada kaže da bi i sam plasman bio ravan medalji.

"Ko ne vjeruje u OI, ne vidi malo dalje i nema te snove, ne bi trebalo da bude tu. Uvijek vjerujem i stvarno mislim da ovaj tim ima veliki potencijal, te da su polako sve godine iza nas i turniri kroz koje smo prošli su uticale da ekipa stasa. Ovo je pravi momenat za ovu generaciju, bio bi stvarno veliki uspjeh da se još jednom ode na Olimpijske igre. Sam taj odlazak u Pariz bi za mene značio kao medalja, jer će tamo biti 12 najboljih timova. Crna Gora, kao mala zemlja sa malom bazom, sa stalnim problemima i iskakanjima zbog povreda, kada bi ostvarila taj cilj to bi bilo ravno na olimpijskoj medalji".

"Iskreno se nadam i želim samo da djevojke u sve ovo uđu bez velikih očekivanja i opterećenja, jer to može da ih sputa. Važno je i da ostanemo zdrave, jer je Đina Malović na posljednjoj utamici u Rumuniji, pretpostavljamo, pokidala zlatnu ložu. Nina Bulatović je još u procesu oporavka, nije igrala prethodnih sedam-osam mečeva. Polako ćemo probati da je osposobimo. Čeka nas težak posao. Orne smo, spremne, sve djevojke su svjesne uloga i žele da daju maksimum. Želimo Pariz i iskreno sanjamo i nadamo se tome".

U odnosu na dvomeč sa Srbijom spisku je "pojačan" za Andrijanu Popović, a zbog povrede leđa nema pivotkinje Ivane Godeč. Pod znakom pitanja je, uz Malovićevu, još jedan desni bek - Jelena Vukčević.

"Ana Popović je sa nama 10-ak dana, a Jeleni Vukčević kičma nije kako bi trebalo i teško da ćemo moći da je koristimo. Ivana Godeč je stvarno igrala fantastično ovu sezonu, pokazala je veliki potencijal i na Svjetskom prvenstvu. Hendikep je što nje nema, ali ako gdje imamo rotaciju, imamo je na poziciji pivotkinje. Naravno da će Bobana Klikovac odraditi svoj dio posla, kao i Nikolina Vukčević, koja je odlično radila u posljednje tri sedmice, a Ani Popović je odbrambeni dio specijalnost. I to je sport, koga nema bez njega se mora i može".

Protiv Srbije su na bekovskim pozicijama gotovo sve vrijeme igrale Jelena Despotović, Itana Grbić i Matea Pletikosić. Na njima će biti najveće opterećenje i na ključnim utakmicama u Ulmu.

"Protiv Turske i Bugarske ćemo probati da imamo širu rotaciju, mlađe će dobiti šansu. U Ulmu su dvije utakmice, uz Paragvaj, a tu nema puno da se priča - igraćemo životom. I na Svjetskom prvenstvu smo neke situacije igrali sa dvije pivotkinje, odbrana nam je uvijek bila jača, pa ćemo probati da nađemo rješenje i za tu malo manju rotaciju", zaključila je Popovićeva.