“Naši momci i đevojke spremni za velike stvari”

Izvor: MN Press

Gost emisije “Na kraju dana” bio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda. Za TV E, Kapisoda je govorio o izazovima sa kojima se rukometne reprezentacije suočavaju u Crnoj Gori, kao i o velikim snovima koje rukometašice i rukometaši sanjaju i rade na tome da ih ostvare, prenosi Antena M.

Komentarišući odluku Skupštine Glavnog grada, koja podrazumijeva da najtrofejniji crnogorski ženski rukometni klub Budućnost Bemax iz budžeta ne dobije novac, Kapisoda kaže da ne poznaje pravne akte koji se tiču raspodjele sredstava namijenjenih za sport na opštinskom nivou, ali da ga ova odluka svakako ne može radovati.

“Naprotiv, cijenim svaki euro koji se uloži u naš sport. Nadam se da će se na tom najvećem nivou naći neko rješenje s obzirom na to da je ŽRK Budućnost Bemax jedna institucija - koja je dva puta bila prvak Evrope, koja je iznjedrila stotine i stotine igračica koje su sa ponosom predstavljale našu državu. Zapamtite – bez jake, konkurentne Budućnosti u Ligi šampiona - nema ni ženske rukometne reprezentacije”, kazao je Kapisoda.

Ovo proljeće donosi važne mečeve za mušku i žensku reprezentaciju, a prvi čovjek Rukometnog saveza vjeruje da su reprezentativke i reprezentativci spremni za velike stvari, prenosi Antena M.

“U fokusu naredne dvije sedmice je ženska reprezentacija koju očekuju dvije posljednje utakmice u ovom ciklusu. Gostujemo Turskoj iduće neđelje i onda dočekujemo Bugarsku. Tu se završavaju kvalifikacije, mi smo - sa četiri pobjede - već kvalifikovani za Prvenstvo Evrope – po ko zna koji put”, ističe Kapisoda.

Kako kaže, ono što je možda najvažnije kad je riječ o ženskoj reprezentaciji jeste kvalifikacioni olimpijski turnir koji će se igrati u Njemačkoj.

“Tu će naše đevojke tražiti četvrto uzastopno učešpće na OI. To bi za nas bio ogroman uspjeh”, kaže Kapisoda.

“Vrlo teško je za bilo koga igrati protiv motivisane Crne Gore u prepunoj Morači”

“Lavovima” će, sa druge strane, Italija biti protivnik u baražu za Svjetsko prvenstvo. Prvi meč baraža naša reprezentacija će igrati u Italiji, termin je 8/9. maj, a revanš će biti odigran 12. maja u Sportskom centru “Morača” u Podgorici, piše Antena M.

“Vrlo oprezni moramo biti u baražu. Mi smo dobili protivnika kojeg smo htjeli, to je Italija. Ono što je pozitivan momenat jeste to što se revanš igra kod nas. Ponoviću: vrlo teško je za bilo koga igrati protiv motivisane Crne Gore u prepunoj “Morači”. Ne sumnjam nijednog trena da ćemo, prije svega, tu prvu utakmicu shvatiti ozbiljno, da imamo jedan aktivan rezultat, i da ćemo se, u jednoj spektakularnoj atmosferi kakvu priželjkujemo i na čemu već radimo, drugi put uzastupno naći na Prvenstvu svijeta. Za mušku reprezentaciju to bi bio jedan veliki uspjeh”, ističe Kapisoda.

Kapisoda kaže i da volio da dočeka za svoga mandata da i muška reprezentacija doživi da bar dođe u situaciju da se bori za jednu medalju na velikim takmičenjima.

“Mislim da trenutno imamo jednu perspektivnu grupu momaka čije domete ne znamo, ali to Svjetsko prvenstvo iduće godine možda bude prilika za jedan novi iskorak. Kad je riječ o rukometašicama - svakako da zadrže ovaj trend, da vidimo kada će doći taj trenutak kad možemo da napadnemo još jednu medalju”, kaže Kapisoda, prenosi Antena M.

“Prestao sam da pišem dopise državnim kompanijama”

Iako ostvaruju sjajne sportske rezultate, i rukometaši i rukometašice na velikim takmičenjima igraju bez naziva državnih kompanija na dresovima. Kapisoda je komentarisao i to što su jednom prilikom iz CEDIS-a, odgovarajući na pitanje TV E zašto nemaju potpisan Ugovor o sponzorstvu sa RSCG, kazali da su kriterijumi na osnovu kojih odlučuju sa kime će potpisati Ugovor – originalnost i posebnost.

“Nalazimo se u jednoj apsurdnoj situaciji koja se tiče najvećih kompanija koje su u vlasništvu države. Posljednje tri-četiri godine nas izbjegavaju. Ja sam čak prestao da pišem te dopise, vidio sam kuda to vodi...Dakle, apsurdna situacija koja nije trend u regionu. Eto, samo zavirite kod komšija. Na primjer, u Hrvatskoj sve najveće državne firme su sa ponosom sponzori, prije svih, Rukometnog saveza i njihove muške selekcije koja je ponos...Naši sponzori uglavnom dolaze iz privatnog sektora. Cijenim svaki euro koji neko odvoji za promociju rukometa i ono što mi predstavljamo”, kazao je Kapisoda, dodajući da mora biti optimista i da se nada da že se situacija jednom promijeniti, piše Antena M.

“Već radimo na tome da Morača bude bude puna 12. maja”

Sagovornik TV E podsjetio je i na važnost navijača, koje smatra sastavnim dijelom svih uspjeha. Kapisoda očekuje punu “Moraču” 12. maja, kad rukometaši igraju revanš sa Italijom.

“Već radimo na tome da “Morača” bude ispunjena do posljednjeg mjesta, da bude spektakularna atmosfera i nadam se da će momci biti na visini zadatka. Neki od njih će prvi put doživjeti takvu atmosferu i to je ono čega će se najviše sjećati kad završe karijeru, kao što se ja sjećam. Svi ti navijači vam kasnije budu braća koje vam je sport donio”, zaključuje Kapisoda.