„Bili smo u situaciji da što prije reagujemo i bila je ‘navalica’. Atraktivna smo reprezentacija, koja još nije doživjela pun potencijal, a može da bude nagazna mina za veliki broj renomiranih reprezentacija", rekao je Kapisoda.

Izvor: MN Press

Iako to nije želio, jer je sa nekadašnjim saigračem Zoranom Roganovićem pregovarao o produžetku saradnje, Kapisoda je morao da bira selektora. Izabrao je Vlada Šolu, ali je na njegovoj promociji prvo istakao 45-godišnjeg sugrađanina.

„Prije nego što predstavim novog selektora, želim da se u svoje lično i ime Rukometnog saveza zahvalim Zoranu Roganoviću na svemu što je uradio sa ekipom u prethodne četiri godine. Pozvao sam ga da bude gost na utakmici sa Slovenijom, to je najmanje što sam mogao da uradim i on je, na moje veliko zadovoljstvo, to prihvatio”, rekao je Kapisoda.

RSCG je želio selektora koji govori naš jezik, a izabrao je sa „najbogatijeg” tržišta - hrvatskog.

Kapisoda je objasnio zašto je odabrao baš Šolu, iako su slobodni bili i Igor Vori, Ivano Balić, Ivica Obrvan...

„Nakon što sam obavio razgovore sa više kandidata, nekako su mi se njegovi filozofija i poimanje stvari najviše svidjeli. Volio bih da to bude dobitna kombinacija. Nadam se da će Vlado biti uspješan sa našom reprezentacijom, svi preduslovi za to postoje. Prva prilika se već ukazuje za koji dan, kad igramo najvažniju utakmicu u ovom ciklusu kvalifikacija. Nadam se da će u četvrtak biti puna dvorana, da će Vlado vidjeti kakvu podršku imamo i da je za svakog teško da igra u tom ambijentu. Pozivam navijače, ulaz je slobodan, nadam se da ćemo biti spektakl, ako ne isti, makar sličan onom protiv Grčke”, zaključio je predsjednik RSCG.