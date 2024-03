Zamjenik gradonačelnice napominje da je gradska vlast pokazala dobru volju.

U budžetu Podgorice za 2024. je predviđeno i 500.000 eura za ŽRK Budućnost Bemax, ali najtrofejniji crnogorski klub, bar za sada, neće dobiti ni cent.

Razlog za to je što Glavni grad po zakonu nema pravo da finansira klubove čiji nije osnivač, osim kroz konkurs (koji je za ovu godinu završen), a dvostruki šampion Evrope je u privatnom vlasništvu.

Luka Rakčević, zamjenik gradonačelnice, za RTCG je pojasnio da je čelnicima Budućnosti na sastanku predočeno da Glavni grad nema pravo da uplati novac mimo konkursa, dok ne postane makar jedan od vlasnika kluba.

„Postoji velika volja gradske uprave da nastavi da podržava ŽRK Budućnost, budući da je riječ o sportskom kolektivu s velikom tradicijom i nevjerovatnim uspjesima u posljednjih nekoliko decenija. Mislim da nam je obaveza da nađemo model podrške, kako bi ŽRK nastavio da niže dobre rezultate i uspjehe. Pojavio se formalno-pravni problem u smislu aktuelnog Zakona o sportu, jer lokalna samouprava ne može da forsira klubove čiji nije osnivač mimo konkursa”, rekao je Rakčević.

„U budžet za 2024. godinu smo uvrstili pola miliona eura podrške za ŽRK. Izglasali smo to na Skupštini, uz tada i disonantne tonove unutar vladajuće koalicije. Bilo je pojedinih kolega i koleginica koji su smatrali da to možda i nije potrebno, da bi ta sredstva trebalo kanalisati u drugom pravcu”.

Razlog zbog kog ne može da se pomogne Budućnosti leži u činjenici da je protiv prethodnog gradonačelnika, Ivana Vukovića, podnijeto nekoliko krivičnih prijava zbog finansiranja klubova i organizacija čiji osnivač nije Glavni grad.

„Taj problem je dobio sudski i tužilački epilog zbog prakse bivšeg gradonačelnika, jer ne možemo da finansijskim sredstvima podržavamo kolektive čiji nismo osnivači, mimo konkursa. Nakon toga smo održali sastanak sa predstavnicima ŽRK u prostorijama Glavnog grada, koji je bio maksimalno korektan s obje strane. Predočili smo im formalne prepreke koje su se pojavile. Posljednji dogovor je bio da će se javiti nakon razmatranja našeg predloga da Glavni grad u nekom obimu postane osnivač ŽRK, kako bi imao legalan i pravni osnov da nastavi njegovo finansiranje”, naglašava Rakčević.

„Ako odluče da dozvole Glavnom gradu da ponese dio osnivačkih prava, bićemo više nego srećni da uplatimo sredstva koja smo opredijelili, rezervisali i stoje nepotrošena. Ako do toga ne dođe, maltene su nam ruke vezane. Onda moramo ili da mijenjamo Zakon o sportu ili da pronalazimo neki drugi model”.

Kada je bio posljednji sastanak?

„Krajem prošle ili početkom ove godine. Još nemamo odgovor njihovih organa. U zaista dobroj atmosferi je definisano da će se oni konsultovati sa rukovodstvom kluba, sa trenutnim osnivačima i vlasnicima kluba, koji su privatna lica i da će se javiti i po tom pitanju, ali i u još nekim inicijativama prema Glavnom gradu. Ostajemo maksimalno otvoreni po svim tim pitanjima. Gdje god možemo da pomognemo, a da nam zakoni to dozvoljavaju, maksimalno smo raspoloženi. I to ne samo za ženski rukometni klub, jer smo povećali sredstva na istorijski najveći nivo i za FK Budućnost, MRK Budućnost, OK Budućnost i druge čiji je osnivač Glavni grad. Ali, tamo gdje nažalost nismo osnivači nemamo formalne pretpostavke da dajemo novac mimo konkursa”.

Do kada čelnici ŽRK Budućnost Bemax mogu da odluče da prihvate ponudu Glavnog grada i dobiju sredstva koja ste im namijenili?

„Rok je 31.12.2024. Sve do usvajanja budžeta za narednu godinu ta sredstva će biti rezervisana, ‘zarobljena’ da tako kažem za ŽRK, jer su njemu namijenjena. Ukoliko se u bilo kom trenutku jave sa potvrdnim odgovorom, sa željom da se ta tranzicija dogovori i verifikuje na organima Skupštine Glavnog grada, sredstva će biti prebačena ŽRK Budućnost”, zaključio je Rakčević.