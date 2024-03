Srpski teniser tvrdi da postaje sve teže i teže, ali da je, uprkos tome motivisan.

Izvor: Eurosport/Printscreen

Srpski teniser Novak Đoković nije navikao da u martu nema nijedan osvojen pehar u novoj sezoni. Svi smo se nadali da će na Australijan openu doći do 25. grend slema, međutim prvi put je zaustavljen u polufinalu od kasnijeg šampiona Janika Sinera, potom nije učestvovao na nekom od manjih turnira poput Dubaija, pa je razočarao na Indijan Velsu gdje je ispao već u trećem kolu, dok je od Majamija odustao.

Prethodni period posvetio je opuštanju i druženju, pa je bio čest gost fudbalskih i košarkaških utakmica, brojnih "iventova" za poznate ličnosti, dok je stigao i da se "brčne" na Floridi. Ono što se svi pitaju je da li mu nedostaje motivacije da i u 37. godini podjednako posvećeno igra, a dok Nole uvjerava da se ništa nije promenilo - Italijani tvrde suprotno.

Italijanski list "Gazeta delo Sport" objavio je tekst u kome je Đokovića nazvao "potpuno praznim i punim sumnji", dodavši uz to takođe da "više ne zna kako da pobjeđuje", a pitaju se i kada će se uopšte vratiti na teren uz poruku da to više nije isti teniser koga se svi plaše. "Možda su sada oni najbliži njemu zabrinuti zbog njegovog neuobičajenog manjka apetita 'kanibala' koji deluje prazno i traži motivaciju. Možda je to do odsustva arhi-rivala Nadala i Federera, možda zbog talasa mladih tenisera zbog kojih se osjeća kao riba na suvom u 37. godini... Činjenice govore za sebe: Đoković ne pobjeđuje više i sada je i njegovo prvo mjesto na ATP listi ugroženo", napisali su iz Gazete djelo Sport zaboravivši kakva je godina iza Noleta, a promašili su i broj nedelja na vrhu ATP liste (napisali 404, a zapravo je 417).

Izvor: Kurir

"To nije idelna situacija ako se uzme u obzir da Nole brani veliki broj poena na šljaci, uključujući 2.000 na Rolan Garosu koji je osvojio prošle godine. I dalje nije jasno šta je njegov plan: trenutno trenira u Monte Karlu što će nas navesti na to da će igrati na ovom mastersu, ali od izvora iz njegovog kruga može da se čuje da je njegova motivacija na istorijskom minimumu. Fizički i dalje nije na najboljem nivou, rezultati poslednjih mečeva nisu mu dali da uđe u ritam, dok i mentalno ne djeluje previše dobro. Izrazi lica u prvim mjesecima godine jasno govore", napisale su kolege iz Italije.

Jasno je da aludiraju na činjenicu da se približava Novakova odluka o penziji, međutim jasno je u više navrata srpski teniser rekao da je i dalje motivisan i da će igrati tenis sve dok može da se takmiči na visokom nivou i osvaja grend slemove, tako da može da se kaže da je sve to puka spekulacija. A mediji prenose da će igrati u Monte Karlu od 7. aprila...

"Postaje sve teže i teže, ali ja i dalje volim ovaj sport i još uvek se takmičim na najvišem nivou. Još uvjek sam broj jedan, tako da trenutno osjećam da želim da nastavim dalje, da nastavim da pokušavam da napravim više istorije. Još je daleko do razmišljanja o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu, ali pomisao na to me, naravno, uzbuđuje. Volio bih da igram to, ali još uvjek ne mogu da se posvetim tome", rekao je Novak Đoković početkom marta.