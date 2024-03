Ričard Krajiček nema dilemu o tome ko je najbolji teniser na svetu trenutno. A ni to ko je najveći ikada.

Izvor: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia

Novak Đoković je stigao u Ameriku gdje se sprema da se vrati na teren. U dobrom raspoloženju je trenirao pred prvi nastup na Indijan Velsu od 2019. godine, a sada se povodom toga oglasio šampion ovog tunira iz 1996. godine Ričard Krajiček. Nekadašnji osvajač Vimbldona vjeruje da nema nikoga ko može da pobijedi Novaka, iako su tu Danil Medvedev, Karlos Alkaraz, Janik Siner, Holger Rune i ostatak teniskog krema.

"Za mene je Novak sigurno favorit na VImbldonu. Na Rolan Garosu i US openu će imati jaču konkurenciju. Teško mu je jer je sve više jakih i spremnih igrača kao što su Medvedev, Siner i Alkaraz. Biće mu teško da osvoji US Open, ali na Vimbldonu je favorit", počeo je Krajiček.

Čeh rođen u Holandiji je u karijeri najviše stigao do četvrtog mjesta na ATP listi, a na Australijan openu i Rolan Garosu je stizao do polufinala. Sada je pričao i o tome koga smatra najboljim teniserom ikada, a tu nije imao previše dileme. Brojevi govore mnogo...

"Za mene je on najbolji teniser koji je ikada igrao. On je uzeo svaki grend slem bar tri puta, osvojio je 24 grend slema, a takođe je osvajao četiri grend slema zaredom. To je zaista nevjerovatno. Prvi je na svijetu preko 400 nedjelja, a Federer je drugi sa 310. Za mene su Federer i Nadal nevjerovatni igrači, ali Đoković je na malo višem nivou", istakao je on.

Novak čeka da dobije rivala u drugom kolu Indijan Velsa, a već sada je siguran da će uvećati svoj bodovni saldo. Vrlo je vjerovatno da će poslije Indijan Velsa imati preko 10.000 bodova na ATP listi pošto ne brani nikakve bodove iz prethodnih sezona i neće ga skoro niko pomjeriti sa čela ATP liste.