Crna Gora je juče ubjedljivo slavila u prvom meču sa Gruzijom (34:20), a Šola je otkrio da je htio da igramo sa Islandom.

Izvor: Profimedia/PETER KNEFFEL / AFP

Utakmice sa Gruzijom u okviru EHF sedmice, stručni štab crnogorske reprezentacije koristi kao priliku da proširi krug kandidata za nacionalni tim.

“Imao sam plan da igramo protiv jače selekcije, to je trebao biti Island ali su nažalost otkazali, i bez obzira da smo igrali i sa njima ja bih igrao sa istim rosterom, jer je cilj da proširimo roster reprezentacije na neke mlađe igrače da ih vidimo”, kazao je on.

Selektor je bio prezadovoljan pristupom naših momaka, piše CdM.

“Sinoć što se tiče angažmana, discipline i odgovornosti prema igri zaoista bilo sjajno. Protivnik možda nije na nivou, fale im tri igrača sa Evropskog prvesntva, ali i nama fale dosta igrača koje nismo zvali, ali bez obzira na sve nazire se jedna perspektiva koju Crna Gora ima”.

Šola je kazao da od dobre odbrane sve kreće i da ona omogućava brzu tranziciju i lake golove.

“Suština cijele priče je da je u rukometu odbrana najjači segment igre. Mi imamo sjajne golmane, Simića koji je svjetska klasa, Matkovića koji se tu priključuje kao alternativa i Suljević se tu priključuje. Na osnovu toga želimo izgraditi odbranu koja će njima pomoći, i da dođemo do što jednostavnvijih golova. Danas je to trend rukometa da se puno trči da se zabijaju laki golovi”.

Osvrnuo se i na naš mentalitet koji je po njemu idealan da se iskoristi u rukometu.

“S obzirom sa crnogorski igrači i crnogorski narod ima tu dozu agresivnosti u sebi. I ja kad sam igrao protiv crnogorskih igrača tu je uvijek bila neka duboka agresivna zona, napadačka, zašto to onda to ne povezati u jedan dimaničan i brz rukomet i mislim da je to dobar stil igre”.

Šola je juče koristio priliku da isproba neke nove odbrane, a osvrnuo se i na situaciju sa braćin Bakičm Aleksandrom i Miloradom koji je prvi put debitovao u dresu reprezentacije.

“Igrali smo modificirano odbranu 6:0 sa sa izlascima dvojke i petice koji napadaju srednjeg vanjskog. Želimo da dobijemo tu agresivnost u odbrani. Kasnije smo igrali 5:1. Imamo zanimljivu situaciju Baka Baka, braća Bakić, obojica su igrali na poziciji prednjega, obojica to rade sjajno. Mlađi Bakić je bio s nama prvi put i pokazao je određeni talenat, kvalitet, ima naravno još puno da radi, ali biće u našim idejama za budućnost”.

Dobra atmosfera i zajedništve se vidjelo u tome kako su naši igrači, a i sam Milorad proslavljali njego gol u posljendjim sekundama meča iako je isti bio odavno riješen.

“Cijela klupa i na terenu su ga bodrili da ide na gol. Lijepo je graditi to zajedništvo u reprezentaciji, da nema tih razlika stariji i mlađi. Pokušavamo dovesti na nivo da mlađi imaju poštovanje prema ovima koji su do sada nosili igru reprezentacije, ali sa druge stane da se ne osjećaju na način da su oni mlađi i da su podcijenjeni igrači. Svi trebaju dobiti istu vrijednost. Ekipa koja na utakmicama, i najbolji igrači na papiru i oni koji su tu početnici moraju da daju maksimum i onda se dođe do dobre forme i dobrih odnosa”.

Podsjetio se naš selektor i jedne anegdote, kojom je objasnio zbog čega su ljudi sa ovih prostora dobri u loptaškim sportovima.

“Cijeli naš prostor je loptaški prostor. Naša djeca odrastaju sa loptom u rukama. Ja se sjećam jednom je jedan Francuz pitao “Zašto niste dobri u ragbiju, u svim ostalim sportima ste dobri”, rekao sam “jer ragbi lopta nije okrugla, inače bi i tu bili sjajni”.

Što se tiče baraža za Svjetsko prvenstvo tamo nas najvjerovtnije čeka Italija, koja je slavila kao gost protiv Belgije u prvom meču, a sjutra igraju revanš u Peskari.

“Činjenica je da smo favoriti. Ne treba bježati od toga, ali treba poštovati protivnika bez obzira kako se on zvao jer danas nema loših u rukometu. Mi se moramo dobro pripremiti za protivnika u baražu a vjerovatno je to Italija. Ona je u prošlim kvalifikacijama pokazala izvresne igre, igubila je od Poljske kući samo jedan gol razlike igraju u PEskari, puna dvorana, u Poljskoj izgubili četiri gola razlike. Ali su pokazali protiv Francuske da je razlika prevelika, izguili su 42:18. Naš zadatak će biti da se kvalifikujemo na SP. Sjutra se igra druga utakmica baraža, mi ćemo početi pripremati video, slati igračima informacije, nema okupljanja više poslije ovoga. Ne znamo još kad ćemo igrati, ja bih volio u četrtak u Italiji, u nedjelju kod nas. Vidjećemo šta će Italijani reć, jer ako bude srijeda, onda nam taj ponedjeljak propada, jer neko će igrati u nedjelju, a u utorak onda na put”.

Naš selektor je govorio i o tome koliko je u današnjem rukometu važno imati širok roster u kojem praktično na svakoj utakmici igra svih 16 igrača.

“Mi svakako težimo tome da napravimo širi roster. Mi smo i na zadnjem EP u svakoj utakmici koristili 14 igrača koji su učestvovali u igri. Na žalost ne mogu svima dati jednaku šansu jer utakmica se odvija kako se odvija. Svakako je cilj da proširimo i da igramo sa svih 16 igrača, jer u današnjem rukometu vrlo žestoki ritam i teško je to izdržati više od 7,8 minuta u kontinuitetu takve igre. Mi imamo sjajne desne i lijeve bekove, imamo sjajne golmane, krila, imamo visok kvalitet ali moramo preći taj prag”, rekao je selektor, kako prenosi CdM.

Osvrnuo se i na minulo EP, gdje smo u dva meča izgubili utakmice na jednu loptu praktično.

“Zadnje EP smo izgubili jednu utakmicu na gol, drugu na dva. Pogledajte Mađarsku i Island koje smo držali na uzici, oni si stugli daleko. Mislim da razlika nije neka od četvrtog do 14. mjesta. Možda smo odradili školu na tom prvestvu, pa sad kad se kvalifikujemo da idemo na nešto kvalitetnije”.

Govorio je i o predostima kada večina igrača dolazi iz jednog kluba, kako je nekada bilo, ali i o boljoj felksibilnosti kada igrači igraju u raznim ligama širom Evrope.

“Ako nema novca nema ni jake lige. Nažalost situacija je takva kakva je, i ovdje i u Hrvatskoj i Bosni. Dobro je to kad imate jedan klub pa 70 odsto reprezentacije iz njega. Na primjer Farskih ostrva. Oni su mali, igraju u jedan dva kluba,jako se dobro poznaju a mi to nemamo. Naši igrači su razbacani po Evropi, ali i to nije loše jer se prilogođavaju. Razvijaju se u drugim okonlostima, Stalno imaju jedan trener jedna vizija drugi trener druga. I mi u tih par dana što imao pripreme, dobro to odradimo, igrači su dobri u prihvaćanju novih ideja, sprovode ih odmah, i jedno je veliko zadovoljstvo raditi sa njima”, prenosi CdM.

Na samom kraju kazao je da imamo odličnu igru, ali i da je izostao rezulat, s tim što igra daje nadu.

“Očigledno je saradnja dobra, nažalost rezultat nije, s obzirom na pokazanu igru. Ali ta igra nam daje razlog da razmišljamo o nečem kvalitetnijem”, kazao je Šola.