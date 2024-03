Poznata rumunska teniserka Simona Halep ponovo može da igra

Izvor: PIERRE VERDY / AFP / Profimedia

Rumunska teniserka Simona Halep (32), nekada najbolja na svijetu, ponovo može da igra! Oborena je suspenzija iz oktobra 2022. godine, izrečena jer je koristila zabranjenu supstancu roksadustat. Kazna od četiri godine preinačena je u devet mjeseci neigranja, što je već "odslužila" zaključno sa julom 2023. godine i to znači da opet može na teren.

Teniserka iz Konstance, zaradila je 40 miliona dolara, osvojila Rolan Garos 2018. i Vimbldon 2019, ali doping-skandal bacio je mrlju na njenu karijeru. Ta fleka je danas bar djelimično skinuta, odlukom Suda za sportsku arbitražu (KAS).

"Nakon su pažljivo razmotreni svi dokazi koji su dostavljeni KAS-u, nadležni panel zaključio je da je Simona Halep koristila zabranjeni Roksadustat nedugo nakon 29. avgusta 2022, kroz suplement. KAS-ov panel utvrdio je da vjerovatno nije prekršila anti-doping pravila namjerno. Iako je utvrđeno da je postupila nemarno kada nije pazila šta sve sadrži taj supelement, zaključak je da nije riječ o potpunom nemaru".

Za razliku od Međunarodne agencije za teniski integritet, KAS je tako usvojio argument odbrane da teniserka nije namjerno konzumirala nedozvoljenu supstancu i uzevši to u obzir, Rumunki je dozvoljeno da se vrati na teren i da opet aktivno sarađuje i na mečevima sa poznatim trenerom Patrikom Muratogluom. On je bio kraj nje i 2022. godine na US Openu, kada je utvrđeno da je Rumunka prekršila pravila.