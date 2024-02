Danas je dobila crnogorski pasoš, a već za dva dana će braniti gol "lavica" - Armel Atingre nova golmanka rukometne reprezentacije naše zemlje debitovaće u četvrtak protiv Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

"Iskreno sam srećna što su me država, moje nove saigračice i stručni štab prihvatile kao novog člana reprezentacije Crne Gore. Mislim da imaju povjerenje u mene i da me žele u timu, to je za mene najvažnije"