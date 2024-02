Rukometni savez Crne Gore odlučio je da produži saradnju sa stručnjakom iz Hrvatske.

Izvor: Profimedia/PETER KNEFFEL / AFP

Godinu nakon što je imenovan za novog selektora Vlado Šola je dobio novi ugovor.

Rukometni savez Crne Gore odlučio je da produži saradnju sa stručnjakom iz Hrvatske.

Kako navode iz RSCG, Upravni odbor Saveza, na predlog predsjednika Petra Kapisode, donio je odluku o nastavku saradnje i potpisivanju novog ugovora sa hrvatskim stručnjakom.

On će važiti do završetka Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, odnosno do kraja januara 2025. godine.

Šoli je ugovor istekao nakon nedavno završenog Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

"Na obostrano zadovoljstvo, donesena je odluka o nastavku saradnje, pa će proslavljeni hrvatski golman predvoditi 'lavove' u majskom baražu protiv Belgije ili Italije za plasman na Svjetsko prvenstvo", zaključuju iz RSCG.

Šola je nakon nešto slabijih izdanja "lavova" u finišu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, na pravi način posložio kockice na nedavnom Euru, pa je Crna Gora praktično "na jedan šut" poražena od Mađarske i Islanda, dok je pobjedom nad Srbijom obezbijedila povoljnjiji žrijeb za naredno Svjetsko prvenstvo.

A, za plasman na rukometni Mundija narednog januara naš nacionalni tim igraće 8. i 15. maja protiv boljeg iz martovskih duela Belgije i Italije.