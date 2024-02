Novak Đoković neće skoro u penziju ako je suditi po rečima Lore Robson i Tima Henmana.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković neće skoro u penziju, igraće do 55. godine. Malo kroz šalu, malo kroz analizu dešavanja u tenisu Lora Robson i Tim Henman dali su svoje prognoze za najboljeg igrača planete. Oboje su uvereni da nema razloga za brigu i da će stvari doći na svoje kada je sezona srpskog asa u pitanju.

Navikao je Nole mnoge da godinu započinje sa titulom na Australijan openu, ali je ovog puta zaustavljen u polufinalu od Janika Sinera, kasnijeg šampiona. "Znate kako, kada lestvicu postavite tako visoko, onda postoji samo jedan put posle toga. Sam je priznao posle polufinala u Melburnu da mu je to bio jedan od najgorih mečeva na slemovima. Ali kada osvojite taj turnir 10 puta, pričate o 100 mečeva, tako da je u ljudskoj prirodi da u jednom momentu dođe slabiji meč, nema potrebe za uključivanjem alarma. Za mene je on favorit na svakom turniru na kom bude igrao", rekao je Henman za britanski "Ekspres".

Slično mišljenje ima i ona, uz hrabre prognoze. "Za mene taj poraz od Sinera nije katastrofa, kao ni poraz od De Minora na početku godine, ne bih tome pridavala veliki značaj. Još uvek je najbolji na svetu, osvaja skoro sve. Jednostavno, mlađi igrači se probijaju, imaju sve više samopouzdanja i veruju da mogu da ga izazovu u mečevima na tri dobijena seta, što možda ranije nije bio slučaj. On ima 36 godina, kreće se fantastično i zaista nisam zabrinuta. Osećam da je on jedan od onih sportista koji bi mogao da igra do 55. godine", nasmejala se Lora.

Vidi opis ĐOKOVIĆ MOŽE DA IGRA DO 55. GODINE! Hrabra prognoza Britanaca: Ne uključujte ALARME, Novak je favorit gde god da igra!

Srpski teniser igraće na turnir u Indijan Velsu i to će mu biti prvo takmičenje još od Melburna. "Rekla bih da mu je bio potreban odmor posle Australije, da se malo regeneriše i spremi za Indijan Vels i Majami. On je najbolji igrač svih vremena na tvrdoj podlozi i na tim turnirima mu obično dobro ide", zaključila je Robsonova.

