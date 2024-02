Pogledajte hit-reakciju čuvenog bicikliste.

Poznati belgijski biciklista Remko Evenepul (24), slavio je u stilu Novaka Đokovića pobedu na trci "Figeroa Čempions Klasik" u Portugalu. On je prošao kroz cilj, osvrnuo se oko sebe da vidi gde su mu rivali, pa im "telefonirao" i "spustio slušalicu", baš onako kako je Novak Đoković spustio slušalicu Benu Šeltonu, američkom teniseru - provokatoru.

Poznati i manje poznati sportisti širom sveta prihvatili su tu proslavu posle duela Đoković - Šelton na US Openu prošle godine. Tada je Novak slavio baš "spuštanjem slušalice" Amerikancu, jer je i on prethodno na taj način nipodaštavao protivnike. U meču protiv Noleta on je na momente provocirao Noleta i ponašao se nesportski, a najvećem teniseru i šampionu to ne može niko da uradi, a da ne bude odmah "postavljen na mesto". I to tako da ceo svet vidi.

Pogledajte kako je Belgijanac proslavio uspeh i "zapalio" društvene mreže:

Remko Evenepul prošle godine osvojio je titulu prvaka sveta u trci na hronometar i u škotskom Stirlingu ostvario istorijsku rezultat, osvojivši prvo zlato za svoju zemlju na hronometru. Uradio je to u avgustu, malo manje od mesec dana pre nego što je Novak Đoković u Njujorku osvojio US Open.

A tokom tog boravka u Americi svi su zapamtili taj Novakov potez, koji se posebno primio među mladim generacijama sportista, na koje Đoković ima ogroman uticaj. Posle uspeha u SAD, Novak je u intervjuu za "Lekip" govorio o o potezu prema Šeltonu. "Iskoristili ste reč provokacija. Ja nisam provocirao. To je bila moja reakcija na provokaciju koja je došla sa druge strane. To je bila reakcija na ponašanje Bena Šeltona koji se nije lepo ponašao na tom meču, kao ni pre samog meča. To je čitava priča. Kada god izgubim, ja zagrlim svog protivnika, čestitam njemu i njegovom timu. Ali, ako neko počne da se ponaša na nefer i nesportski način, ja reagujem!", govorio je Novak Đoković.