Aktuelnom direktoru Mladenu Mikijelju istekao je mandat prije dvije sedmice od kada je javno preduzeće u blokadi.

Rukovodioci svih službi Javnog preduzeća od zamjenika do pomoćnika direktora u ovoj državnoj kompaniji uputili su urgentan dopis Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, zahtijevajući što hitnije donošenje odluke o imenovanju direktora Javnog preduzeća, zbog, kako su naveli osiguranja stabilnog i neometanog funkcionisanja preduzeća.

"Profesionalna obaveza i briga za zastitu drzavne imovine nam nalazu da Vas obavijestimo o trenutnom stanju i posijedicama koje mogu uslijediti ukoliko ne dode do sto hitnijeg imenovanja direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Kao što znate, u toku je tenderski postupak za zakup kupališta i lokacija za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra. Već su raspisani tenderi za 398 kupališta i 277 privremenih lokacija, a preostalo je da se raspišu tenderi za jos 20 kupališta i 750 privremenih lokacija. Od strane imenovanih komisija, izvršeno je otvaranje ponuda, bodovanje i rangiranje, te su donijete odluke za 398 kupališta, a u narednih 10 dana po planu i agendi započinju postupci zaključivanja ugovora sa Korisnicima", navode u dopisu i dodaju:

"Međutim, ukoliko do tada Javno preduzeće za upravijanje morskim dobrom ne bude imalo imenovanog direktora, nećemo biti u mogućnosti da zaključimo ugovore blagovremeno, korisnici neće moći biti uvedeni u posjed, dakle sve će zastati u fazi donijetih konačnih Odluka, a Korisnici neće biti u mogućnosti da užicaju prava koje su stekli na osnovu sprovedenogtenderskog postupka, što će direktno implicirati negativne posljedice na početak i odvijanje turističke sezone. Ističemo da je Javno preduzeće za upravijanje morskim dobrom uložilo ozbiljan rad, trud i napor u cilju što bržeg i efikasnijeg sprovođenja tenderskog postupka po donijetim Odlukama Vlade Crne Gore, u skladu sa zakonskim procedurama i rokovima, upravo u cilju obezbjeđivanja blagovremenog zaključenja ugovora sa korisnicima i osposobljavanja kupališta i privremenih lokacija za privremene objekte do početka turističke sezone, te da svako prolongiranje rokova i odugovlačenje vremena direktno utiče na pripremu i efekte sezone”, navode u dopisu.

Naglašavaju da je za 277 privremenih lokacija u toku tender i da je javno otvaranje ponuda zakazano za 25., 26 i 27. mart, te da u ovom momentu nisu formirane komisije za sprovođenje postupka.

"Jer rješenja o imenovanju komisija shodno Statutu potpisuje direktor. Ukoliko ne dođe do imenovanja komisija najkasnije do ponedelika 24.marta doći ćemo u situaciju da neće moći da se izvrši otvaranje ponuda u tačnom vremenskom roku koji je definisanim javnim pozivom, time će doći do totalnog urušavanja započetog tenderskog postupka, a ponuđači će pored razumnog nezadovoljstva, steći osnov da tuže ovo preduzeće za štetu koju su pretrpjeli, da ne pominjemo urušavanje ugleda i povjerenja u institucije sistema. Takode Vas obaještavamo da su tenderi za 20 kupališta i 750 privremenih lokacija spremni za objavu, te da se i za objavu istih čeka imenovanje direktora. Uz to, koristimo priliku da vas obavijestimo da je poslovanje trajekta dovedeno u fazu vanrednog. Tenderi za dokovanje i remont su obustavijeni i na čekanju, nabaka goriva je u zastoju i trenutno se samo uz pomoć improvizacije obezbjeđuje prevoz na relaciji Kamenari - Lepetane, koje funkcionisanje je privremenog karaktera. U nadi da ćete razumjeti ozbiljnost trenutne situacije, i nećete dozovoliti totalni kolaps ne samo ovog preduzeća već i dobrim dijelom privrede Crne Gore”, zaključuju u dopisu.